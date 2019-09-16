Экономика

РБКРБКМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.
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Многодетные семьи Хабаровского края могут получить выплату на досрочное погашение ипотеки

Московский Комсомолец01:16

В России утвердили правила выплаты 450 тыс. руб. на ипотеку многодетных семей

Интерфакс16 сентября в 11:06

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК17 сентября в 11:19

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РИА Новости17 сентября в 10:52

Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

RT на русском16 сентября в 11:16

Кабмин утвердил правила выплат многодетным на погашение ипотеки

Российская газета16 сентября в 11:14

Многодетные семьи смогут списать до 450 тыс. рублей по ипотеке с 25 сентября

ТАСС17 сентября в 11:39
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