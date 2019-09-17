Экономика
РБКМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:20, Вашингтон
Армия и оружие
СМИ назвали место запуска дронов и ракет по Saudi Aramco
Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена из южной части Ирана с применением дронов и крылатых ракет.
РБК 12:40
Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Происшествия
Временного поверенного в делах КНДР в России вызовут в МИД РФ
«Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», — пояснили в министерстве.
Известия 10:10
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука не придет на его свадьбу с Андреевой
Сестра режиссера Федора Бондарчука Наталья не приедет на его свадьбу с актрисой Паулиной Андреевой, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:33
Футбол
Игуаин в ходе тренировки ударил тренера «Ювентуса»
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин вспылил во время тренировки, информирует BBC Sport.
Евро-футбол.ру 11:31
Политика
Российский лайнер МС-21 совершил первый международный полет
17.09.19 Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет.
Портал Поиск 01:56
Шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж
Напомним, что 29-летняя Дженнифер Лоуренс познакомилась с директором галереи современного искусства Gladstone Gallery Куком Маруни, который не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, прошлым летом.
Sunmag.me 08:52
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
ВМС США признали, что опубликованные в интернете видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные.
РИА Новости 08:25
Политика
Эдвард Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp
Сноуден отметил, что использование WhatsApp человеком, который работает в правительстве, — это ошибка.
Говорит Москва вчера в 08:41
Авто
Продажи Renault Arkana через интернет-магазин провалились
Компания Renault провела эксперимент по продаже нового кроссовера Arkana через онлайн-сервис.
Интермонитор.ру 07:41
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Спорт
Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем
Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золото в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Sportbox.RU 12:41
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни
Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
Life.ru 00:53
Политика
Россия представит арабским странам средства по борьбе с беспилотниками
Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow 2019, сообщил «Рособоронэкспорт».
Взгляд.ру 09:18
Армия и оружие
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
Россия ускорила процесс выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с целью обеспечить российским гражданством военнослужащих ДНР и ЛНР.
Рамблер 12:10
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Футбол
Черышев отправился с «Валенсией» на матч с «Челси»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" отправился на матч группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси", сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 10:24
Футбол
Лион — Зенит 0:0 (1-й тайм)
Тренерские штабы «Лиона» и питерского «Зенита» огласили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 11:57
Армия и оружие
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Стрельба произошла на границе между Киргизией и Таджикистаном.
Газета.Ru вчера в 11:51
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Политика
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:21