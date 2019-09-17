Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Армия и оружие СМИ назвали место запуска дронов и ракет по Saudi Aramco Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена из южной части Ирана с применением дронов и крылатых ракет.

Политика Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.

Происшествия Временного поверенного в делах КНДР в России вызовут в МИД РФ «Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», — пояснили в министерстве.

Шоу-бизнес Сестра Бондарчука не придет на его свадьбу с Андреевой Сестра режиссера Федора Бондарчука Наталья не приедет на его свадьбу с актрисой Паулиной Андреевой, сообщает "Московский комсомолец".

Футбол Игуаин в ходе тренировки ударил тренера «Ювентуса» Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин вспылил во время тренировки, информирует BBC Sport.

Шоу-бизнес Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж Напомним, что 29-летняя Дженнифер Лоуренс познакомилась с директором галереи современного искусства Gladstone Gallery Куком Маруни, который не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, прошлым летом.

Армия и оружие Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.

Политика Эдвард Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp Сноуден отметил, что использование WhatsApp человеком, который работает в правительстве, — это ошибка.

Авто Продажи Renault Arkana через интернет-магазин провалились Компания Renault провела эксперимент по продаже нового кроссовера Arkana через онлайн-сервис.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Армия и оружие Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.

Спорт Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золото в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Общество В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.

Политика Россия представит арабским странам средства по борьбе с беспилотниками Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow 2019, сообщил «Рособоронэкспорт».

Армия и оружие Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР Россия ускорила процесс выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с целью обеспечить российским гражданством военнослужащих ДНР и ЛНР.

Авто АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.

Футбол Черышев отправился с «Валенсией» на матч с «Челси» Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" отправился на матч группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси", сообщает "Спорт-Экспресс".

Футбол Лион — Зенит 0:0 (1-й тайм) Тренерские штабы «Лиона» и питерского «Зенита» огласили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.