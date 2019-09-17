Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Футбол Вадим Евсеев потребовал чаще говорить об «Уфе» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после победы в матче 10-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:0) пожаловался, что уфимскому клубу уделяют мало внимания в прессе.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика Медведев в шутку предложил губернатору Калининграда сменить работу Премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку предложил губернатору Калининградской области Антону Алиханову сменить род деятельности, отмечая его работу в качестве модератора форума «Среда для жизни: города».

Политика Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.

Происшествия Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.

Происшествия Умер один из браконьеров КНДР, задержанных в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на осмотровую группу российских пограничников в Японском море во вторник, четверо россиян получили ранения.

Армия и оружие Путин приехал на учения «Центр-2019» Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Политика Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.

Авто Кроссовер Duster обзавелся особым изданием Коллекция названа Black Collector, а в основу модели Dacia Duster Black Collector взята модификация Prestige новым декором.

Политика «Нафтогаз» готовится к остановке транзита российского газа В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Политика В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.

Общество Минюст предлагает ввести новые правила взыскания долгов В министерстве юстиции подтвердили "РГ", что ведомство готовит проект больших поправок в законодательство, регулирующих взыскание долгов.

Политика В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.

Шоу-бизнес Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек» Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.

Политика США ввели санкции против Национального банка Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.

Происшествия В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Игры Epic Games выложила за эксклюзивность Control €9,49 миллиона Обошлась эксклюзивность проекта в €9,49 миллиона при предполагаемом бюджете в €20-30 миллионов.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.

Гаджеты В России стартовали продажи новых iPhone В России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщается на сайте компании.