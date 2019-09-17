Экономика
Экспресс газетаУтвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Опубликованы правила государственных выплат на погашение жилищного кредита. Правительство утвердило порядок получения денежной компенсации за ипотеку семьям, где воспитываются трое и более детей.
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Многодетные семьи Хабаровского края могут получить выплату на досрочное погашение ипотеки
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