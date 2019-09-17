Экономика

РБКРБКМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.
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Названа дата приема заявок на выплаты на ипотеку

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URA.Ru16 сентября в 23:31

Правительство РФ утвердило правила выплат многодетным семьям 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

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В кабмине утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям

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