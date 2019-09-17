Экономика
РБКМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.
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Многодетные семьи Хабаровского края могут получить выплату на досрочное погашение ипотеки
Московский Комсомолецвчера в 01:16
Правительство РФ утвердило правила выплат многодетным семьям 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
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