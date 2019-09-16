Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Политика Россия предложила Украине продлить транзит газа На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Экономика Россиянам разрешат не платить штрафы ГИБДД Как сообщает РИА Новости, россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД. Для этого надо пройти процедуры банкротства.

Кино Вышел новый трейлер «Робо» режиссера Сарика Андреасяна Кинокомпания Central Partnership опубликовала новый трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна "Робо".

Хоккей «Авангард» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» на выезде победил клуб «Салават Юлаев».

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

Политика Путин признал ошибки при планировании импортозамещения в ОПК Президент России Владимир Путин признал ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Происшествия У бывшего вице-президента «Анжи» нашли арсенал оружия В Махачкале по подозрению в незаконном обороте оружия задержали бывшего вице-президента футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова, сообщил официальный представитель МВД по Дагестану.

Футбол ЦСКА и «Лудогорец» определились с составами на матч Лиги Европы Разградский "Лудогорец" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги Европы.

Шоу-бизнес Брат участника Backstreet Boys угрожает убить его беременную жену Бывший солист американской поп-группы Backstreet Boys Ник Картер подал в суд на своего младшего брата Аарона Картера из-за угроз убить его беременную жену, сообщает портал TMZ.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Авто На Украине могут отменить акциз на ввоз автомобилей Верховная Рада Украины выступила с предложением отменить акциз на ввоз автомобилей в страну.

Происшествия В ДТП с автобусом в Новой Москве пострадали 11 человек В результате пострадали 11 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. На месте работают спасательные службы.

Шоу-бизнес Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.

Энергетика Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Здоровье В Москве пациенту удалили из живота гигантскую агрессивную опухоль У жителя Самары опухоль уже сдавила внутренние органы, передает сайт МНИОИ имени Герцена - филиала "НМИЦ радиологии".

Экономика В Мурманской области начали строить ветропарк В конце 2021 года в Мурманской области появится ветроэлектростанция мощностью 201 МВт.

Наука Пиво оберегает от развития диабета Китайские ученые пришли к выводу о том, что умеренное употребление пива повышает показатели метаболизма глюкозы.

Кино Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.