Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Происшествия Российских детей облили горящим маслом в Турции Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.

Здоровье От простуды помогают не все лекарства, рассказала врач Ирина Добрецова Ирина Добрецова, являясь врачом общей практики, заявила, что далеко не все лекарства помогают в борьбе с простудой.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Экономика Граждане попали под шквал кредитных предложений Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.

Армия и оружие Лавров заявил о размещении оружия США в космосе По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.

Наука Китайцев напугал 18-метровый «водяной монстр» «Водяного монстра» длиной более 18 метров заметили в Восточном Китае местные жители.

Происшествия В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.

Единоборства Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».

Авто Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.

Технологии 2ГИС обновился. Теперь там одна большая карта и каталог товаров в магазинах Самое заметное изменение коснулось карт в онлайн-версиях и в приложении: если раньше сервис показывал карту только одного города, то теперь там одна сплошная карта России.

Происшествия Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".

Транспорт В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.

Армия и оружие Почти 30 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.

Политика Российская разведка собирает данные об атаках на НПЗ Саудовской Аравии Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин завил, что Россия собирает данные об атаках беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Политика В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Армия и оружие Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27 Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.

Общество Подготовка к отопительному сезону в Южно-Сахалинске вышла на финальную стадию "Сахалинская коммунальная компания" вышла на финальный этап подготовки к старту отопительного сезона 2019/2020 — с 3 сентября в областном центре началось плавное заполнение тепловых сетей теплоносителем.

Гаджеты Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim Tele2 первым из российских операторов начал выдавать абонентам eSim 29 апреля в нескольких московских салонах, но уже на следующий день выдача была приостановлена.

Кино Умер французский актер Шарль Жерар В одной из больниц Парижа в возрасте 92 лет скончался французский актер Шарль Жерар, сообщает Figaro.

Футбол «Локомотив» проведет исследование аудитории для финансового fair play Московский «Локомотив» проведет исследование зрительской аудитории в соответствии с требованиями финансового fair play.