Экономика
REGNUMРоссийские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Кабинет министров РФ утвердил правила выплат на погашение ипотеки многодетным семьям
Победа 3123 сентября в 02:00
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Футбол
Жена Икарди Ванда Нара сфотографировалась обнаженной
Газета.Ru 08:16
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика
В Киеве изъявили желание прочесть стенограммы бесед Путина и Макрона
Вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы прочитать стенограммы разговоров российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона о ситуации на Украине.
RT на русском 08:42
Армия и оружие
Россию назвали главной угрозой национальной безопасности Латвии
В новой концепции национальной безопасности Латвии, принятой Сеймом на ближайшие пять лет, российские спецслужбы названы основной угрозой для страны.
Lenta.ru 09:57
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Космос
Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
Взгляд.ру вчера в 15:01
Кино
Киану Ривз рассказал о сценарии четвертой «Матрицы»
Киану Ривз рассказал журналистам, что ознакомился со сценарием «Матрицы 4». Актер отметил, что сюжет, придуманный Ланой Вачовски, его заинтриговал.
Культуромания 05:11
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выиграла на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга
КП - Ижевск 07:00
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Политика
Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 09:34
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Армия и оружие
Спутник Минобороны вышел на расчетную орбиту
В четверг, 26 сентября, от разгонного блока "Фрегат" отделился военный спутник "Союз-2.1б", который ранее запустили с космодрома Плесецк.
Вести.Ru 08:59
Происшествия
Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой
Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Происшествия
Эрдоган рассказал о пострадавших при землетрясении в Стамбуле
Восемь человек получили легкие ранения при землетрясении в Стамбуле, некоторым зданиям нанесен ущерб, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:02
Политика
Американские СМИ предложили Европе «выбираться из украинской трясины»
Американские политики до сих пор видят в России глобальную угрозу, но в Европе лучше разобрались в ситуации, после чего некоторые европейские лидеры пошли в более правильном направлении.
Взгляд.ру 09:54
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов
Компания Google показала новую версию ОС Android 10.
OAnews 04:14
Политика
Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру 05:42
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия РФ в Черном море
Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес пожаловался на действия России в Черном море.
ФАН 23 сентября в 01:01
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика
Украине могут закрыть доступ в зал ПАСЕ
«В случае если в секретариате ПАСЕ осуществят намерения и лишат Украину действующей делегации, то депутаты все равно смогут приехать в ПАСЕ по приглашению коллег из других делегаций, правда, в таком случае украинские депутаты не смогут участвовать в работе комитетов, присутствовать в зале на пленарной сессии и задавать вопросы спикерам», — говорится в заметке «Европейской правды».
Rambler News Service 09:53
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 09:12
Футбол
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 24 сентября в 11:34
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Происшествия
Делом священника Стремского займутся лучшие следователи
Расследованием уголовного дела в отношении священника, обвиняемого в изнасиловании ребенка, займется Главное следственное управление СК России.
Вести.Ru 08:36
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15