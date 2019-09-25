Экономика

REGNUMREGNUMРоссийские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки

С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».
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