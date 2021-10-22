Мишустин напомнил, что по решению президента Владимира Путина государство помогает многодетным семьям целиком или частично погасить ипотеку при условии, что самый младший ребенок родился после 1 января 2019 года. Каждая такая семья имеет возможность получить по 450 тысяч рублей.В источнике
Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин рассказал, что к концу этого года ключевая ставка, вероятно, составит 7,5% годовых после еще одного повышения в декабре на 0,25 п. п. Он отметил также, что в рискованном сценарии показатель может достигнуть 8% на пике текущего цикла ужесточения ДКП в начале следующего года.
«Поддержка охватит около 3 млн работников в секторе МСП, включая индивидуальных предпринимателей», - приводит секретариат слова Белоусова, сделанные по итогам отдельного совещания по грантовой поддержке бизнеса.