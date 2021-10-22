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Многодетные семьи в РФ смогут получить по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Мишустин напомнил, что по решению президента Владимира Путина государство помогает многодетным семьям целиком или частично погасить ипотеку при условии, что самый младший ребенок родился после 1 января 2019 года. Каждая такая семья имеет возможность получить по 450 тысяч рублей.В источнике

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