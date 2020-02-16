Происшествия

ИзвестияИзвестияМногодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. «Один из детей находился в квартире во время убийства», — добавил собеседник агентства.
Читать в источнике
Комментировать220

Подробнее о событии

Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье

РИА Новости17:58

К.Мишонова: Подмосковная семья, где мужчина убил жену на глазах у сына, была благополучной

Агентство Москва14:20

Омбудсмен прокомментировала стрельбу в многодетной семье в Подмосковье

РБК16:13

Многодетный отец убил жену и покончил с собой в Подмосковье. Главное

Телеканал 360°16:20

В Подмосковье многодетный отец застрелил жену и покончил с собой

Оka.fm15:22

Видео с места самоубийства многодетного отца в Подмосковье

РИАМО14:09

В Подмосковье многодетный отец застрелил жену на глазах у ребенка

ТАСС12:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:59, Ашберн
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.
Известия 16:20
Происшествия

Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент

У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем.
РИА Новости 13:04
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Хубэе возросло до 54,4 тыс. человек

По состоянию на 14 февраля число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Китае составило почти 64 тыс. человек, около 1,5 тыс. пациентов умерли, выздоровели порядка 7 тыс. Также в этот день стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Египте.
Известия 14 февраля в 18:33
Кино

«Лед 2» возглавил российский кинопрокат в выходные

РИА Новости 18:43
Здоровье

Названы сладости, которые можно есть при диабете

Специалисты назвали сладости, которые могут употреблять даже люди с нарушением усвоения глюкозы, пишет «Российская газета».
UfaTime.ru 04:17
Происшествия

«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

Интерфакс 17:08
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews 11:18
Единоборства

Джон Джонс: Блахович заслуживает титульный бой

Чемпионат 17:14
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
RT на русском 16:53
Политика

В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
RT на русском 09:24
Общество

Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
ТАСС 15:12
Происшествия

На трассе «Сортавала» опрокинулся автобус с российскими туристами

Вести.Ru 17:35
Политика

Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы.
РИА Новости 09:40
Космос

НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot

AstroNews.ru 14 февраля в 11:17
Интернет

В Telegram появилась функция для знакомства

Полгода назад в мессенджере Телеграм появилась функция «Люди рядом».
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:37
Политика

Власти Костромы пояснили шутку губернатора о коррупции

Слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова о "страшной" борьбе с коррупцией прокомментировали в его пресс-службе.
Газета.Ru 07:43
Происшествия

Внедорожник сбил пенсионера в Южно-Сахалинске

Внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо сбил пешехода в Южно-Сахалинске. Происшествие случилось ранее, 15 февраля, в 11:40.
АСТВ 18:35
Политика

Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах

«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
Московский Комсомолец 07:33
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости вчера в 02:31
Общество

Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией.
RT на русском 09:09
Спорт

Российские борцы выиграли 9 золотых медалей и командные зачеты ЧЕ

Сборная России завоевала девять наград высшего достоинства, шесть серебряных и семь бронзовых медалей на завершившемся в воскресенье в Риме чемпионате Европы, победив в командном зачете соревнований по вольной, греко-римской и женской борьбе.
РИА Новости 16:49
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
ТАСС 12:30
Здоровье

Медики дали 5 советов для сохранения здоровья поджелудочной железы

Чтобы сохранить здоровье поджелудочной железы, следует отказаться от фастфуда и другой вредной пищи, а также от алкоголя.
Shraibikus News 05:11
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm 03:37
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
ТАСС 07:52
Общество

Украинские шахтеры приковали себя к канистрам с бензином

Горняки шахты "Краснолиманская", которая находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, приковали себя цепями к канистрам с бензином, требуя погашения долгов по зарплате.
Вести.Ru 13:03
Биатлон

Биатлонист из Норвегии призвал уважать победу Александра Логинова

Пятый канал 03:29
Религия

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости 17:35
Музыка

Элтон Джон потерял голос во время концерта и покинул сцену в слезах

iReactor 13:47
Главное