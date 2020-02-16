Происшествия
ИзвестияМногодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. «Один из детей находился в квартире во время убийства», — добавил собеседник агентства.
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Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Хубэе возросло до 54,4 тыс. человек
По состоянию на 14 февраля число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Китае составило почти 64 тыс. человек, около 1,5 тыс. пациентов умерли, выздоровели порядка 7 тыс. Также в этот день стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Египте.
Кино
«Лед 2» возглавил российский кинопрокат в выходные
Здоровье
Названы сладости, которые можно есть при диабете
Специалисты назвали сладости, которые могут употреблять даже люди с нарушением усвоения глюкозы, пишет «Российская газета».
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Единоборства
Джон Джонс: Блахович заслуживает титульный бой
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
Общество
Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
Политика
Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии
Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы.
Космос
НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot
Интернет
В Telegram появилась функция для знакомства
Полгода назад в мессенджере Телеграм появилась функция «Люди рядом».
Политика
Власти Костромы пояснили шутку губернатора о коррупции
Слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова о "страшной" борьбе с коррупцией прокомментировали в его пресс-службе.
Происшествия
Внедорожник сбил пенсионера в Южно-Сахалинске
Внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо сбил пешехода в Южно-Сахалинске. Происшествие случилось ранее, 15 февраля, в 11:40.
Политика
Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах
«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Общество
Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией.
Спорт
Российские борцы выиграли 9 золотых медалей и командные зачеты ЧЕ
Сборная России завоевала девять наград высшего достоинства, шесть серебряных и семь бронзовых медалей на завершившемся в воскресенье в Риме чемпионате Европы, победив в командном зачете соревнований по вольной, греко-римской и женской борьбе.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
Здоровье
Медики дали 5 советов для сохранения здоровья поджелудочной железы
Чтобы сохранить здоровье поджелудочной железы, следует отказаться от фастфуда и другой вредной пищи, а также от алкоголя.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Общество
Украинские шахтеры приковали себя к канистрам с бензином
Горняки шахты "Краснолиманская", которая находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, приковали себя цепями к канистрам с бензином, требуя погашения долгов по зарплате.
Религия
Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.