Происшествия
ИзвестияМногодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. «Один из детей находился в квартире во время убийства», — добавил собеседник агентства.
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Здоровье
NBC: больницы США агрессивно разоряют пациентов счетами и исками
36% больниц США подавали иски в отношении несостоятельных пациентов, заявил профессор Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Мартин Макари 12 февраля в эфире телеканала NBC.
Наука
Ученые в США создали инсулиновый пластырь с микроиглами
Американские ученые создали умный пластырь, который может позволить страдающим диабетом людям отказаться от инъекций инсулина.
Здоровье
Медики дали 5 советов для сохранения здоровья поджелудочной железы
Чтобы сохранить здоровье поджелудочной железы, следует отказаться от фастфуда и другой вредной пищи, а также от алкоголя.
Политика
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Происшествия
В Красноярском крае осудили строителей космодрома Восточный
Решением суда осуждены заместитель начальника главка "Спецстроя" Сергей Батукаев из Иркутска, руководитель проектов этого предприятия Наталья Буланцева из Волгограда, инженер подразделения по строительству космодрома Восточный Элиза Кучина из Красноярска и директор ООО "СК Северстрой" Глеб Суховерков также из Красноярска.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала свою «темную» сторону
Подписчики в комментариях отметили, что певица подняла важный вопрос, поскольку «мы всегда иногда бываем на двух сторонах одновременно».
Фигурное катание
Загитова рассказала о сомнениях в продолжении карьеры
В японском телевизионном фильме, посвященном фигуристке, чемпионка рассказала, что находится в сомнениях по этому поводу.
Происшествия
В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей
"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Шоу-бизнес
Волочкова планирует судиться с Большим театром из-за пенсии
Бывшая балерина Анастасия Волочкова намерена судиться с Большим театром, поскольку ей не выплачивают пенсию, передает сайт kp.ru.
Общество
Дневной сон почти вдвое снизил вероятность сердечного приступа
Исследования ученых доказали, что дневной сон позволяет снизить вероятность развития сердечного приступа у людей от 35 до 75 лет.
Армия и оружие
Украинские каратели пригнали РЭБ на линию соприкосновения
ВСУ разместили на линии соприкосновения боевую разведывательную машину и мобильную группу радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Общество
Эвакуированные с карантинного лайнера граждане США покинули Японию
Два самолета с гражданами США, эвакуированными с борта круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту японского города Иокогама, вылетели в понедельник из токийского аэропорта Ханэда.
Политика
Дело Мисане: президент Латвии созывает срочное совещание
Президент Латвии Эгил Левитс объявил о сборе глав всех государственных институций в связи с делом Кристины Мисане в понедельник, 17 февраля.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Политика
Православные силы консолидируются для отстаивания святынь в Черногории
На Балканах - в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине - продолжаются массовые акции протеста в поддержку Сербской Православной Церкви (СПЦ) с требованиями к черногорским властям отменить дискриминационный закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин".
Общество
Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России
В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Игры
NVIDIA готовит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077
Космос
НАСА опубликовало снимок самых высоких облаков в атмосфере
Спорт
Конькобежец Кулижников установил мировой рекорд на ЧМ в Солт-Лейк-Сити
Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях – 2020.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
Энергетика
Турция сокращает закупки у «Газпрома»
Главной причиной снижения стало падение спроса в Турции сразу на 35%, до 15,5 млрд кубометров, это самый низкий уровень с 2004 года.