Пятеро детей остались без родителей в поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. Мужчина застрелил супругу на глазах сына, а затем покончил с собой. Пара жила бедно и не могла разъехаться после развода.

с чего всё началось

ЧП в подмосковном поселке Селятино: мужчина застрелил свою супругу, а затем покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

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