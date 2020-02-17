Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

ЧП в подмосковном поселке Селятино: мужчина застрелил свою супругу, а затем покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Многодетный отец убил жену и покончил с собой в Подмосковье. Главное

Пятеро детей остались без родителей в поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. Мужчина застрелил супругу на глазах сына, а затем покончил с собой. Пара жила бедно и не могла разъехаться после развода.
Телеканал 360°вчера в 16:20

Подробнее о событии

Родственники могут взять под опеку детей, отец которых застрелил жену в Подмосковье

РИАМО00:57

Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье

РИА Новостивчера в 17:58

В Подмосковье многодетный отец застрелил жену на глазах у ребенка

ТАССвчера в 12:57

Многодетный отец убил жену и покончил с собой в Подмосковье. Главное

Телеканал 360°вчера в 16:20

К.Мишонова: Подмосковная семья, где мужчина убил жену на глазах у сына, была благополучной

Агентство Москвавчера в 14:20

В Подмосковье многодетный отец застрелил жену и свёл счёты с жизнью

Комсомольская правдавчера в 13:20

Омбудсмен прокомментировала стрельбу в многодетной семье в Подмосковье

РБКвчера в 16:13
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Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ 14 февраля в 16:07
Гаджеты

Nike выпустил «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой

Американская организация Nike с 16 февраля 2020 года начинает официальные продажи уникальных самозашнуровывающихся кроссовок, которые предлагаются под названием Adapt BB 2.0.
ToDay News Ufa вчера в 01:54
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС вчера в 14:33
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Уход из королевской семьи изменил отношения Меган Маркл и принца Гарри

Выход из королевской семьи сказался на отношениях принца Гарри и Меган Маркл.
iReactor 15 февраля в 16:08
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News вчера в 04:09
Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец вчера в 02:48
Общество

В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости вчера в 21:53
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

RT на русском вчера в 16:53
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Политика

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Кира Шайн: «Анастасии Заворотнюк ни один врач не поможет»

Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:56
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском 15 февраля в 21:23
Единоборства

Курбан Шираев стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Курбан Шираев из Дагестана стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте республиканского информагентства.
Лезги газет вчера в 02:02
Футбол

Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях

О вине Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников.
Фонтанка.Ру вчера в 01:25
Экономика

Жилищное строительство в России начало снижаться

С 1 июля 2019 г. площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%.
Ведомости вчера в 16:06
Общество

Москва вошла в топ-5 самых безопасных городов для ресторанного бизнеса

По данным исследования компании «Delta Системы безопасности», чаще всего вывозы быстрого реагирования поступают в Уфе, Набережных Челнах и Сочи.
Mockva.ru вчера в 20:29
Экономика

Правительство не готово остановить рост тарифов по соглашению об инвестициях

С идеей отказаться от прямой стабилизации тарифов выступил сам Минфин, говорит человек, близкий к участнику обсуждения.
Ведомости вчера в 16:01
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела 15 февраля в 12:53
Армия и оружие

Эрдоган потребовал отвода сирийской армии из Идлиба

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
РИА Новости 15 февраля в 12:32
Авто

Suzuki представила 7-местный кроссовер Suzuki XL7

За дополнительную плату 7-местный кроссовер Suzuki XL7 будет оснащен системой запуска двигателя с кнопки, мультимедийной системой с сенсорным экраном, мультифункциональным рулем и климат-контролем.
Tvoe-avto.com вчера в 13:45
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»

Газета.Ru вчера в 01:53
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Общество

Пограничники задержали в Азовском море браконьеров из Украины

Крымскими пограничниками в Азовском море найдено маломерное судно, промышлявшее незаконной ловлей рыбы.
Piter.tv 15 февраля в 07:42
Футбол

Арбитр Сергей Лапочкин — о Михаиле Вилкове

Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о настроении Михаила Вилкова, которого много критиковали в прошлом году.
Спорт-Экспресс вчера в 00:00
Главное