Происшествия
BFM.ruВ Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка
ЧП в подмосковном поселке Селятино: мужчина застрелил свою супругу, а затем покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Пятеро детей остались без родителей в поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. Мужчина застрелил супругу на глазах сына, а затем покончил с собой. Пара жила бедно и не могла разъехаться после развода.Телеканал 360°вчера в 16:20
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К.Мишонова: Подмосковная семья, где мужчина убил жену на глазах у сына, была благополучной
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В Подмосковье многодетный отец застрелил жену и свёл счёты с жизнью
Комсомольская правдавчера в 13:20
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Арбитр Сергей Лапочкин — о Михаиле Вилкове
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