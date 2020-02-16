Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. «Один из детей находился в квартире во время убийства», — добавил собеседник агентства.

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

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