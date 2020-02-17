ЧП в подмосковном поселке Селятино: мужчина застрелил свою супругу, а затем покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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