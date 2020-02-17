Происшествия
BFM.ruВ Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка
ЧП в подмосковном поселке Селятино: мужчина застрелил свою супругу, а затем покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить270
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Биатлон
Тихонов объяснил прорыв Логинова
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Политика
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция продолжают контакты по Идлибу и пытаются найти пути выполнения договоренностей.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Теннис
Кики Бертенс победила на турнире в Санкт-Петербурге
Биатлон
Польховский объяснил, почему Логинов после промаха отказался от погони
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский дал оценку выступлению Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате мира в Италии.
Культура
Автор саундтрека к сериалу «Бригада» трагически погиб в Австралии
Композитор Андрей Иванов, создатель саундтрека к сериалу «Бригада», один из основателей музыкального проекта «Triplex», погиб в Австралии.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Происшествия
Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
Гаджеты
Новый Google Chrome делает технологии будущего реальностью
Компания Google вовсю работает над внедрением давно ожидаемых технологий «будущего» в свой фирменный браузер Chrome.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Политика
Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Единоборства
Блахович победил нокаутом Андерсона на UFC Fight Night 167
Арбитр зафиксировал победу Блаховича нокаутом. Напомним, четыре года назад Блахович уступил Андерсону, сегодня он взял полноценный реванш.
Кино
«Соник в кино» показал лучший старт в истории экранизации игр
Фильм "Соник в кино", основанный на популярной франшизе компании Sega, продемонстрировал лучший старт в американском прокате в истории экранизации видеоигр.
Здоровье
Врачи указали на четыре нарушения сна, которые опасно игнорировать
Врачами были указаны те нарушения сна, которые нельзя игнорировать, - об этом пишет журнал Times Now.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Здоровье
Хирург: К циррозу печени приводят даже слабоалкогольные напитки
Хирург Гарик Манукьян предупредил, что печень страдает от алкоголя вне зависимости от его крепости, поэтому даже слабоалкогольные напитки могут стать причиной развития цирроза.
Футбол
Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
Хоккей
СКА начал матч с «Салаватом Юлаевым» в Уфе
Происшествия
ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции
Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.
Авто
Новый Kia Sorento представили официально
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.