Происшествия

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Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. «Один из детей находился в квартире во время убийства», — добавил собеседник агентства.
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Многодетный отец убил жену и покончил с собой в Подмосковье. Главное

Телеканал 360°вчера в 16:20

Родственники могут взять под опеку детей, отец которых застрелил жену в Подмосковье

РИАМО00:57

Детей покончившего с собой мужчины из Подмосковья отправили к бабушке

РИА Новостивчера в 14:37

Омбудсмен назвала местонахождение детей убившего жену мужчины из Селятино

РБКвчера в 16:13

В Подмосковье мужчина застрелил жену на глазах у ребенка

Московский Комсомолец02:17

К.Мишонова: Подмосковная семья, где мужчина убил жену на глазах у сына, была благополучной

Агентство Москвавчера в 14:20

В Подмосковье многодетный отец застрелил жену на глазах у ребенка

ТАССвчера в 12:57
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Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
Происшествия

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
Транспорт

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Интерфакс вчера в 16:14
Происшествия

В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора

Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
РИА Новости вчера в 23:39
Гаджеты

Samsung Galaxy Z Flip протестировали на прочность

Известный видеоблогер Зак Нильсен с канала Jerry Rig Everything продолжает цикл видеороликов, в которыми он издевается над смартфонами со складным дисплеем.
Машины и Механизмы 00:23
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) батальоне имени Номана Челебиджихана.
Известия 02:09
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru вчера в 03:20
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 12:54
Происшествия

В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве

В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Газета.Ru 00:59
Шоу-бизнес

Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»

Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
OAnews вчера в 09:30
Политика

Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии.
REGNUM 15 февраля в 12:23
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Происшествия

В Красноярском крае четыре человека погибли от угарного газа

В Красноярском края четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 00:43
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Политика

В МИД Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Как передает норвежский портал High North News со ссылкой на слова замглавы МИДа Аудуна Халворсена, в Осло отказались от предложений консультаций по вопросу жизни на Шпицбергене, инициированных главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Piter.tv 15 февраля в 12:56
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная принца Гарри покончила с собой

Экспресс газета 02:04
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Происшествия

В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство 19 инвалидов

В Японии приговорили к смертной казни местного жителя, который убил 19 инвалидов. Об этом сообщает издание Kyodo News.
Газета.Ru 01:20
Игры

NVIDIA готовит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077

The GEEK вчера в 15:16
Политика

В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»

Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 14:35
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета вчера в 07:56
Армия и оружие

Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»

"Восток" же в распоряжении центрального штаба никогда не состоял, на провокации не поддавался.
КП - Донецк 15 февраля в 08:40
Экономика

Сбербанк допустил другие банки к «Яндекс.Кассе»

Сегодня, 17 февраля 2020 года, стало известно, что ПАО «Сбербанк России» допустило другие банки к сервису мгновенных платежей «Яндекс.Касса».
Саминвестор 01:44
Общество

Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло

Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось и почти достигло 300 человек.
Газета.Ru 15 февраля в 12:42
Здоровье

Скончался известный саратовский кардиохирург Вадим Прелатов

FreeNews-Volga вчера в 11:10
Главное