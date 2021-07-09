Весной закон о расширении использования 450 тысяч рублей многодетными семьями был принят Госдумой. Отмечалось, что число получателей этой выплаты вырастет на десять процентов. Программа господдержки многодетных семей с ипотечными кредитами начала действовать в сентябре 2019 года.

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С чего всё началось Многодетным семьям дадут 450 тысяч на строительство дома Погасить часть кредита на строительство дома с помощью государства могут теперь многодетные семьи. С 10 июля вступают в силу поправки в постановление правительства, расширяющие варианты использования выплаты в 450 тысяч рублей. Российская газета 17:01