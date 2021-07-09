Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Многодетным семьям дадут 450 тысяч на строительство дома

Весной закон о расширении использования 450 тысяч рублей многодетными семьями был принят Госдумой. Отмечалось, что число получателей этой выплаты вырастет на десять процентов. Программа господдержки многодетных семей с ипотечными кредитами начала действовать в сентябре 2019 года.В источнике

С чего всё началось

Многодетным семьям дадут 450 тысяч на строительство дома

Погасить часть кредита на строительство дома с помощью государства могут теперь многодетные семьи. С 10 июля вступают в силу поправки в постановление правительства, расширяющие варианты использования выплаты в 450 тысяч рублей.
Российская газета17:01

Подробнее о событии

Новые выплаты для многодетных семей введены в России

ZAB.RU02:44

Расширен перечень целей предоставления ипотеки для многодетных семей

Истра Сегодня8 июля в 10:11

Россияне с детьми получат 450 тысяч на строительство дома

URA.Ru18:42

Многодетные россияне получат 450 тысяч на строительство и ремонт жилья

ФАН17:54

Многодетным семьям дадут 450 тысяч на строительство дома

Российская газета17:01

Государство поможет многодетным семьям, строящим свой дом

SakhaNewsвчера в 03:46

Выплаты многодетным семьям разрешили тратить на строительство дома

Народные новости02:03
Интересное

На Украине заявили о планах депортации 500 тыс. граждан России из Крыма

Правительство Украины рассматривает вариант депортации нескольких сот тысяч российских граждан «после возращения Крыма» под контроль Киева, заявил 10 июля в эфире телеканала «Украина 24» украинский министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
REGNUM08:12

Аналитик подсчитал «честный» курс рубля без валютных операций Минфина

Валютные операции, которые Центральный банк России совершает в интересах Минфина России с начала 2021 года, ослабили рубль на 5-10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в пределах 65-70 рублей за доллар.
Газета.Ru02:42