Многодетным семьям дадут 450 тысяч на строительство дома
Весной закон о расширении использования 450 тысяч рублей многодетными семьями был принят Госдумой. Отмечалось, что число получателей этой выплаты вырастет на десять процентов. Программа господдержки многодетных семей с ипотечными кредитами начала действовать в сентябре 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Многодетным семьям дадут 450 тысяч на строительство дома
Погасить часть кредита на строительство дома с помощью государства могут теперь многодетные семьи. С 10 июля вступают в силу поправки в постановление правительства, расширяющие варианты использования выплаты в 450 тысяч рублей.
Российская газета17:01