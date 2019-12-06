Экономика
Радио МаякМногодетным семьям дадут еще 6 млрд рублей на ипотеку
Направить еще 6 млрд рублей на выплату ипотечных кредитов многодетных семей предложил Дмитрий Медведев.
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Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Здоровье
Медведев прокомментировал резонансные увольнения врачей
В России произошло несколько нашумевших историй с увольнением врачей в разных регионах и по различным причинам.
Космос
НАСА отправит к Луне женские манекены
Общество
Четверых российских детей вернут из Сирии на Родину
Четверых российских детей доставят самолетом из Сирии в Россию, рассказала уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова 6 декабря, сообщает ТАСС.
Общество
Росатом остановил работы на иранском заводе Фордо
Россия остановила перепрофилирование завода в Иране (Фордо), причина — запуск иранскими властями процесса обогащения урана.
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Общество
Германия начала расследование дела Скрипалей
Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Здоровье
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Популярный в Евросоюзе препарат метформин, применяемый при сахарном диабете, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
Политика
Le Monde: переписку Макрона взломала русская разведка
Британские и американские власти уже публично заявляли, что некоторые атаки, совершенные Sandworm, связаны с российской военной разведкой, пишет Le Monde, уточняя, что это «относится к разрушительному (хакерскому) нападению на Украину (т.н. вируса NotPetya) в июне 2017 года, которое коснулось всего мира, причинив ущерб на миллиарды долларов».
Общество
Грета Тунберг: нет реальных результатов экоактивизма
На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
Автоспорт
Квят вошел в десятку лучших гонщиков по итогам сезона «Формулы-1»
Общество
Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
Фигурное катание
Туктамышева завоевала золото на турнире серии «Челленджер» в Загребе
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Происшествия
В Приморском крае нашли убитым краснокнижного амурского тигренка
Амурского тигренка обнаружили убитым в охотничьих угодьях Приморского края.
Космос
Найдена самая массивная черная дыра во Вселенной
Астрономы обнаружили рекордно тяжелую черную дыру в центре галактики под названием Holm 15A.
Авто
В 2020 году Volkswagen привезет в Россию три новинки
В следующем году в автосалонах Volkswagen появится сразу три новых транспортных средства.
Происшествия
Под Омском нашли кровавое озеро
По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.
Музыка
Apple Music назвала самые популярные песни 2019 года в мире и в России
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
Меркель рассказала о стыде за преступления нацистов в Освенциме
Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что ей стыдно за преступления, которые совершали нацисты в польском Освенциме, передает Deutsche Welle.
Политика
Трампу предъявят обвинения для импичмента
Палата представителей США составит обвинения в рамках импичмента президента Дональда Трампа.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Происшествия
ФБР возглавит расследование стрельбы на авиабазе во Флориде
Федеральное бюро расследований США будет руководить расследованием на базе ВМС США "Пенсакола" во Флориде, сообщило отделение ведомства в Джексонвилле.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева стала стендапером и устроила эротическое шоу. Видео
На сцене Comedy Club впервые в качестве комика жанра стенд-ап появилась актриса и певица Вера Брежнева.