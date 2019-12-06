Экономика

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Направить еще 6 млрд рублей на выплату ипотечных кредитов многодетных семей предложил Дмитрий Медведев.
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