Экономика
Радио МаякМногодетным семьям дадут еще 6 млрд рублей на ипотеку
Направить еще 6 млрд рублей на выплату ипотечных кредитов многодетных семей предложил Дмитрий Медведев.
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В Вологде многодетные семьи не могут получить законную материальную поддержку
Медиа-Центр 35media.ruвчера в 03:15
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
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