Экономика

Радио МаякРадио МаякМногодетным семьям дадут еще 6 млрд рублей на ипотеку

Направить еще 6 млрд рублей на выплату ипотечных кредитов многодетных семей предложил Дмитрий Медведев.
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