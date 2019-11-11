Экономика
Российская газетаМногодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей. На господдержку, напомним, могут рассчитывать семьи при рождении с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.РБК10 ноября в 22:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки
Коммерсантъ10 ноября в 23:32
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:43, Вашингтон
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» и продолжил лидировать в КХЛ
Kazanfirst.ru 13:56
Политика
В США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля
В американском Министерстве юстиции подтвердили экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в Соединённые Штаты.
RT на русском 13:01
Происшествия
СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25
Игры
Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation
Дни24 вчера в 10:21
Хоккей
ХК «Спартак» впервые за шесть лет обыграл ЦСКА
Хоккеисты московского "Спартака" впервые с сентября 2013 года обыграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Российская газета 14:28
Армия и оружие
«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С
Четыре новых истребителя Су-35С, поступившие на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 07:45
Авто
Новая Skoda Octavia полностью рассекречена
На европейском рынке новая Octavia появится уже через пару месяцев, но нам придется подождать еще год: в России машины локальной сборки ожидаются только в четвертом квартале 2020-го.
Авторевю вчера в 15:34
Гаджеты
GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне
Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
iXBT.com 03:49
Здоровье
Популярное лекарство представляет смертельную опасность
Из 404 случаев повреждения печени от пищевых добавок, 8 оказались связаны с употреблением «Кратома».
Соловей.Инфо 04:24
Авто
В России сертифицированы две модели Opel
Документ действителен до 20 августа 2022 г. Opel Zafira Life — немного видоизменённый аналог модеей-«близнецов» Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, а Opel Vivaro — соответственно, Citroen Jumpy и Peugeot Expert.
UsedCars.ru вчера в 09:12
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС 10 ноября в 20:55
Общество
Глава Минприроды назвал регионы на грани «мусорного коллапса»
Особое внимание министр рекомендовал обратить тем регионам, где уже были зафиксированы случаи некачественной работы региональных операторов.
News.ru 03:46
Политика
Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
Известия 12:48
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Общество
«Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик
«Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки.
РБК 07:39
Экономика
Нефть подорожала перед выступлением Дональда Трампа в Нью-Йорке
Цены на нефть во вторник, 12 ноября, демонстрируют позитивную динамику в преддверии выступления президента США в Нью-Йоркском экономическом клубе.
Profinance.ru 11:58
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Футбол
Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Криштиану Роналду
На выходных состоялся матч итальянской серии "А" между «Ювентусом» и «Миланом», который закончился победой туринцев со счётом 1:0. Однако матч запомнился не результатом, а поведением одного из лучших игроков современности - Криштиану Роналду.
ГЛАС.RU 05:35
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
Российская газета 09:33
Кино
В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем
Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.
ТАСС 09:24
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 10:20
Шоу-бизнес
Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок
Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today 05:30