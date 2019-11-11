Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМногодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки

Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей. На господдержку, напомним, могут рассчитывать семьи при рождении с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК10 ноября в 22:02

Подробнее о событии

Минус 450 тысяч

Российская газетавчера в 10:22

Одобрено большинство заявок многодетных семей на списание части ипотеки

Life.ruвчера в 02:47

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

РБК10 ноября в 22:02

Господдержка по погашению ипотеки одобрена с 25 сентября для 3 тыс. многодетных семей

ТАССвчера в 01:09

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки

Коммерсантъ10 ноября в 23:32

Многодетным семьям активно списывают часть ипотеки

News.ru10 ноября в 22:42

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Москва 24вчера в 01:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:43, Вашингтон
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Авангард» и продолжил лидировать в КХЛ

Kazanfirst.ru 13:56
Политика

В США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля

В американском Министерстве юстиции подтвердили экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в Соединённые Штаты.
RT на русском 13:01
Происшествия

СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25
Игры

Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation

Дни24 вчера в 10:21
Хоккей

ХК «Спартак» впервые за шесть лет обыграл ЦСКА

Хоккеисты московского "Спартака" впервые с сентября 2013 года обыграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Российская газета 14:28
Армия и оружие

«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С

Четыре новых истребителя Су-35С, поступившие на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 07:45
Авто

Новая Skoda Octavia полностью рассекречена

На европейском рынке новая Octavia появится уже через пару месяцев, но нам придется подождать еще год: в России машины локальной сборки ожидаются только в четвертом квартале 2020-го.
Авторевю вчера в 15:34
Гаджеты

GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне

Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
iXBT.com 03:49
Здоровье

Популярное лекарство представляет смертельную опасность

Из 404 случаев повреждения печени от пищевых добавок, 8 оказались связаны с употреблением «Кратома».
Соловей.Инфо 04:24
Авто

В России сертифицированы две модели Opel

Документ действителен до 20 августа 2022 г. Opel Zafira Life — немного видоизменённый аналог модеей-«близнецов» Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, а Opel Vivaro — соответственно, Citroen Jumpy и Peugeot Expert.
UsedCars.ru вчера в 09:12
Политика

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Политика

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС 10 ноября в 20:55
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия 09:27
Общество

Глава Минприроды назвал регионы на грани «мусорного коллапса»

Особое внимание министр рекомендовал обратить тем регионам, где уже были зафиксированы случаи некачественной работы региональных операторов.
News.ru 03:46
Политика

Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
Известия 12:48
Общество

Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

РИА Новости 07:56
Общество

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Общество

«Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик

«Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки.
РБК 07:39
Происшествия

Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

Газета.Ru 03:39
Экономика

Нефть подорожала перед выступлением Дональда Трампа в Нью-Йорке

Цены на нефть во вторник, 12 ноября, демонстрируют позитивную динамику в преддверии выступления президента США в Нью-Йоркском экономическом клубе.
Profinance.ru 11:58
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Политика

Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими

Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Футбол

Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Криштиану Роналду

На выходных состоялся матч итальянской серии "А" между «Ювентусом» и «Миланом», который закончился победой туринцев со счётом 1:0. Однако матч запомнился не результатом, а поведением одного из лучших игроков современности - Криштиану Роналду.
ГЛАС.RU 05:35
Происшествия

Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве

Российская газета 09:33
Кино

В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем

Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.
ТАСС 09:24
Кино

Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России

Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Происшествия

Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 10:20
Шоу-бизнес

Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today 05:30
Армия и оружие

Не менее 50 ракет выпущены по Израилю из сектора Газа

REGNUM 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное