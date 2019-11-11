Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМногодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки

Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей. На господдержку, напомним, могут рассчитывать семьи при рождении с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
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с чего всё началось

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБКвчера в 22:02

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Минус 450 тысяч

Российская газета10:22

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки

Коммерсантъвчера в 23:32

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Москва 2401:55

Господдержка по погашению ипотеки одобрена с 25 сентября для 3 тыс. многодетных семей

ТАСС01:09

Одобрено большинство заявок многодетных семей на списание части ипотеки

Life.ru02:47

Многодетным семьям активно списывают часть ипотеки

News.ruвчера в 22:42

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:17, Ашберн
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