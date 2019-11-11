Экономика

РБКРБКМногодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

"С одной стороны, программа компенсации 450 тыс. руб. по ипотеке рассчитана на узкую прослойку людей, с другой — их доля постепенно растет", — рассуждает Павлова из Moody's. По данным Росстата, на 1 января 2018 года в России было 132,3 тыс. многодетных семей, нуждающихся в жилье.
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с чего всё началось

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК10 ноября в 22:02

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Минус 450 тысяч

Российская газетавчера в 10:22

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

РБК10 ноября в 22:02

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Москва 24вчера в 01:55

Господдержка по погашению ипотеки одобрена с 25 сентября для 3 тыс. многодетных семей

ТАССвчера в 01:09

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки

Коммерсантъ10 ноября в 23:32

Многодетным семьям активно списывают часть ипотеки

News.ru10 ноября в 22:42

Одобрено большинство заявок многодетных семей на списание части ипотеки

Life.ruвчера в 02:47
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:17, Вашингтон
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