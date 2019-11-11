Экономика
РБКМногодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:31, Ашберн
Политика
Моралес заявил о попытках полиции его арестовать
Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес подтвердил информацию о выданном ордере на его арест.
Коммерсантъ 22:19
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Происшествия
Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ
Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.
Известия 14:53
Транспорт
Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
RT на русском 05:47
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости 15:00
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 08 ноября в 02:37
Гаджеты
Apple уменьшит размер экрана в iPhone 12
Согласно последним инсайдам, Apple может уменьшить размер экрана в iPhone 2020 года.
Crypto-news вчера в 08:35
Технологии
Запрет на провоз жидкостей в самолет отменят
Провоз жидкостей в аэропортах могут вновь разрешить, благодаря внедрению особой системы, способной распознать содержимое емкостей без проведения лабораторного анализа.
Deita.ru 21:00
Гаджеты
Автономность Xiaomi Mi Watch оказалась больше заявленного
Напомним, Xiaomi Mi Watch работают под управлением Wear OS с фирменной оболочкой, специально созданной для часов Xiaomi.
Astera 14:10
Происшествия
В Самаре вынужденно сел самолет из-за курившей пассажирки
Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, пассажирку высадили из самолета за то, что она курила в туалете электронные сигареты.
Интерфакс 13:57
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.
ТАСС 05:03
Политика
Венесуэла и Куба назвали госпереворотом отставку Моралеса
Венесула и Куба считают отставку президента Боливии Эво Моралеса государственным переворотом.
РБК 19:11
Политика
Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая
Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК 19:25
Армия и оружие
Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик
Красная весна вчера в 07:08
Здоровье
Диетолог заявил, что чайный гриб опасен для здоровья
Специалисты заявили, что чайный гриб может нанести серьёзный вред организму человека, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 08:31
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
Россия вошла в десятку самых пьющих стран мира
Самой пьющей страной с показателем 12,3 литра в год оказалась Литва. За ней расположились Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7).
Европейско-Азиатские новости 22:10
Экономика
ЦБ планирует упростить себе реализацию санированных активов
ЦБ планирует упростить себе реализацию санированных активов Банк России собирается расширить варианты продажи санируемых им финансовых институтов — банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний.
Коммерсантъ 17:25
Армия и оружие
Пуски «Союза-2» и «Ангары» с Плесецка обеспечат независимость российского военного космоса
ТАСС 17:36
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro 10:51
Футбол
Тренер «Оренбурга» назвал судейство в матче с «Уфой» неадекватным
Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов раскритиковал работу судей в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» (0:0).
News.ru 06:51
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском 08 ноября в 15:58
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14