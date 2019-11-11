Экономика

РБКРБКМногодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
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Многодетным дадут миллион

Миасский рабочий08 ноября в 10:00

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

РБК22:02

Многодетным семьям активно списывают часть ипотеки

News.ru22:42
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