Экономика
РБКМногодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
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Общество
Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья
Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
Футбол
Ювентус — Милан 1:0
34-летний Роналду не пожал руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и отправился в раздевалку команды.
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
Здоровье
Названы продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Ученые-медики определили и назвали семь натуральных продуктов, которые способствуют разжижению крови и уменьшению ее сгустков.
Общество
В Китае рыбаки нашли рыбу с человеческим лицом
Необычную находку удалось снять на видео В Китае рыбаки сняли на видео рыбу с человеческим лицом, сообщает РЕН ТВ.
Космос
Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года
Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Авто
Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Эксперты рассказали, есть ли логика в расположении бензобаков в автомобилях. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
Доцент Соколов признал вину в убийстве студентки
Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказал о признательных показаниях своего подзащитного.
Политика
Горбачев ответил на обвинение в «сдаче» Восточной Европы
Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете Figaro ответил на обвинения в том, что он "сдал Восточную Европу".
Футбол
«Уровень РПЛ заметно снизился после отъезда Халка и Витцеля»
Милинко Пантич был заметной фигурой в европейском футболе в 1990-е годы.
Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Культура
Ансамбль МВД по Якутии выступил в Кремлевском дворце
В праздничном концерте приняли участие вокальный ансамбль МВД по Республике Саха (Якутия) «Служба 02», а также солист Мариинки из Якутска Григорий Чернецов.
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Общество
Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов
Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Армия и оружие
Пуски «Союза-2» и «Ангары» с Плесецка обеспечат независимость российского военного космоса
Гаджеты
WhatsApp начал быстро разряжать смартфоны Xiaomi и OnePlus
Пользователи смартфонов Xiaomi и OnePlus после обновления WhatsApp столкнулись с тем, что смартфоны стали очень быстро терять заряд.
Авто
Автомобили дорожают при падении спроса
Владимир Мирошников говорит, что ряд производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но «акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке».
Политика
Польша отказалась сближаться с Россией
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе.
Политика
Президент Боливии Моралес заявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Технологии