Экономика

РБКРБКМногодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

"С одной стороны, программа компенсации 450 тыс. руб. по ипотеке рассчитана на узкую прослойку людей, с другой — их доля постепенно растет", — рассуждает Павлова из Moody's. По данным Росстата, на 1 января 2018 года в России было 132,3 тыс. многодетных семей, нуждающихся в жилье.
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с чего всё началось

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК10 ноября в 22:02

Подробнее о событии

Господдержка по погашению ипотеки одобрена с 25 сентября для 3 тыс. многодетных семей

ТАСС11 ноября в 01:09

Одобрено большинство заявок многодетных семей на списание части ипотеки

Life.ru11 ноября в 02:47

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Москва 2411 ноября в 01:55

Минус 450 тысяч

Российская газета11 ноября в 10:22

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки

Коммерсантъ10 ноября в 23:32

Многодетным семьям активно списывают часть ипотеки

News.ru10 ноября в 22:42

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

РБК10 ноября в 22:02
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:22, Ашберн
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Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
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