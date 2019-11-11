Экономика
РБКМногодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
"С одной стороны, программа компенсации 450 тыс. руб. по ипотеке рассчитана на узкую прослойку людей, с другой — их доля постепенно растет", — рассуждает Павлова из Moody's. По данным Росстата, на 1 января 2018 года в России было 132,3 тыс. многодетных семей, нуждающихся в жилье.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.РБК10 ноября в 22:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки
Коммерсантъ10 ноября в 23:32
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:22, Ашберн
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Происшествия
Найдена пропавшая в Ставрополе школьница
Пропавшая 11 ноября в Ставрополе 16-летняя школьница обнаружена живой. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СК по региону.
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Армия и оружие
«Русские Витязи» показали в деле новые Су-35С
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры контрольного облета летчиками "Русских витязей" истребителей Су-35С, на который пилотажники пересели с Су-30СМ.
Авто
Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Наука
Белая акула уступает первенство косатке
Туши больших белых акул, убитых косатками, прибивало к берегу. На них были обнаружены следы укусов и в них отсутствовала печень.
Общество
Штрафы за хулиганство собираются поднять в пять раз
В новом Кодексе об административных правонарушениях могут появиться изменения, предусматривающие увеличение штрафов за административные нарушения, посягающие на права и свободы граждан и на правопорядок в общественных местах.
Футбол
Мбаппе может перейти в «Реал» за € 400 млн
Сообщается, что испанский клуб готов заплатить € 400 млн за трансфер французского игрока, которому на данный момент всего 20 лет.
Футбол
«Нижний Новгород» предложил «Торпедо» сыграть на его стадионе
Как стало известно matchtv.ru, «Нижний Новгород» сделал предложение «Торпедо» провести их очный матч 13 ноября в рамках 23 тура первенства ФНЛ на его арене.
Общество
ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян
По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
Политика
Бывший президент Боливии Эво Моралес направляется в Мексику
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов
В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Общество
Строительство дублера Щелковского шоссе поддержали более 80% жителей
Как передает Телеканал 360°, больше 80% жителей высказались за строительство дублера.
Футбол
Модрич получил награду Golden Foot
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лауреатом премии Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Общество
Путин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Общество
Рекордные морозы пришли в США из Сибири
Рекордные морозы зафиксированы во множестве американских штатов из-за массы арктического воздуха, изначально образовавшейся в Сибири, передает CBS News.
Космос
Многоразовая ракета Falcon 9 стартовала с 60 спутниками во Флориде
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink.
Авто
Кроссвэн Mitsubishi Xpander Cross представлен официально
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.