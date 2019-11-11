Экономика
РБКМногодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
"С одной стороны, программа компенсации 450 тыс. руб. по ипотеке рассчитана на узкую прослойку людей, с другой — их доля постепенно растет", — рассуждает Павлова из Moody's. По данным Росстата, на 1 января 2018 года в России было 132,3 тыс. многодетных семей, нуждающихся в жилье.
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с чего всё началось
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.РБК10 ноября в 22:02
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Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки
Коммерсантъ10 ноября в 23:32
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:22, Вашингтон
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