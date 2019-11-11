Экономика

РБКРБКМногодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

"С одной стороны, программа компенсации 450 тыс. руб. по ипотеке рассчитана на узкую прослойку людей, с другой — их доля постепенно растет", — рассуждает Павлова из Moody's. По данным Росстата, на 1 января 2018 года в России было 132,3 тыс. многодетных семей, нуждающихся в жилье.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК10 ноября в 22:02

Подробнее о событии

Минус 450 тысяч

Российская газетавчера в 10:22

Одобрено большинство заявок многодетных семей на списание части ипотеки

Life.ruвчера в 02:47

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

РБК10 ноября в 22:02

Господдержка по погашению ипотеки одобрена с 25 сентября для 3 тыс. многодетных семей

ТАССвчера в 01:09

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки

Коммерсантъ10 ноября в 23:32

Многодетным семьям активно списывают часть ипотеки

News.ru10 ноября в 22:42

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Москва 24вчера в 01:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:22, Вашингтон
Экономика

Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 08:00
Происшествия

Стало известно о еще одной жертве историка Соколова

По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru 10:01
Общество

Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»

В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
VSE42.RU 05:31
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Шоу-бизнес

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Армия и оружие

В Пентагоне назвали Китай и Россию главными угрозами для США

Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём по-прежнему не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами.
Life.ru 17:30
Здоровье

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Кино

Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° вчера в 21:17
Общество

В Сибирь надвигаются аномальные морозы

На регионы СФО направляется арктический антициклон Из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
АМИТЕЛ 22:20
Общество

Гороскоп на 12 ноября: Скорпионы, вас ждет романтическое знакомство

Вы вполне обладаете всеми знаниями и навыками, чтобы не совершать ошибки.
Primpress.ru вчера в 20:27
Здоровье

В Ромненском районе у скота обнаружили бешенство

Исследовались пробы биоматериала, взятые у крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Ромненского района.
ИА Порт Амур 20:19
Политика

Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru вчера в 16:46
Авто

Автомобили в России дорожают при падении спроса

Рифей-Пермь 10 ноября в 22:47
Космос

Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце

Интерфакс - Россия вчера в 04:49
Экономика

В России резко подешевела свинина

Lenta.ru 02:31
Футбол

Модрич опередил Месси и Роналду в борьбе за награду Golden Foot

ProstoProSport 16:39
Экономика

Максим Топилин и Виктор Томенко провели совещание в Барнауле

По словам губернатора, на сегодняшний день работа над программой ускоренного социально-экономического развития региона подходит к логическому завершению.
Катунь 24 05:51
Теннис

Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

ТАСС Спорт 18:02
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия 09:27
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Энергетика

МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б / с, а к 2040 году - до 106,4 млн б / с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б / с. В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б / с в среднем ежегодно до 2040 года.
Интерфакс 20:39
Кино

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания 12:41
Авто

Opel сертифицировал две модели для России

Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 03:53
Футбол

Сборная России отказалась от новой формы

"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Армия и оружие

В ОБСЕ подтвердили завершение разведения сил в Петровском

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердила, что процедура разведения сил в районе города Петровское завершена.
iReactor 10:54
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Общество

Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019

Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Piter.tv 09:30
Фигурное катание

Появилось видео нового показательного номера Медведевой

Metaratings вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке

Культуромания 00:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное