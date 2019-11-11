Экономика

РБКРБКМногодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — «Дом.РФ», который делает финальную проверку заявок.
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с чего всё началось

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБКвчера в 22:02

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РБК: ДОМ.РФ одобрил две трети заявок на списание части ипотеки многодетным семьям

Будущее России. Национальные проекты01:31

Многодетным семьям начали списание части ипотеки

МонаВиста01:09

Многодетным семьям в России одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

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ТАСС01:09

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки

Коммерсантъвчера в 23:32

Многодетным семьям активно списывают часть ипотеки

News.ruвчера в 22:42

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

РБКвчера в 22:02
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:34, Вашингтон
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РБК вчера в 23:17
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Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату

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Газета.Ru вчера в 20:00
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Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

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На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
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NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса

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Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
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Нефть опустилась ниже $62 за баррель

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Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны

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Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

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Ситуация осложнилась еще и тем, что возлюбленный 32-летней Юлия Ефременковой Мондезир, с которым она познакомилась на съемках телепроекта «ДОМ-2», в срочном порядке улетел по делам.
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Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
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