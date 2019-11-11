Экономика
РБКМногодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
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Транспорт
Более 12 тысяч билетов продано на первые поезда в Крым и обратно
RT на русском 02:57
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в Казани
«Динамо» нанесло поражение «Рубину» в рамках 16-го тура РПЛ.
Sport24.ru 09 ноября в 07:59
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Рифей-Пермь вчера в 22:47
Фигурное катание
Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при
15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
Российская газета 09 ноября в 05:43
Политика
Президент Боливии Моралес ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист
Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Ugpressa.ru 09 ноября в 00:04
ЖКХ
В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора
В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Ведомости 02:55
Культура
Новая серия «Рика и Морти» выйдет 10 ноября
Первые эпизодов будут транслироваться с 10 ноября по 8 декабря, а вторая половина сезона увидит свет в следующем году.
Piter.tv 09 ноября в 08:34
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09 ноября в 09:56
Здоровье
Число заболевших пневмонией тульских школьников беспокоит родителей
Родители учеников МБОУ ЦО № 44 имени Георгия Жукова сообщают о заболеваниях детей пневмонией, сообщают в «Тульских новостях».
Молодой коммунар вчера в 03:33
Футбол
Неймар поддержал подвергшегося расизму футболиста «Шахтера»
РИА Новости 03:01
Происшествия
Под Брянском поезд Москва-Киев из-за задымления задержали на 3 часа
Брянские новости 02:07
Общество
На следующей неделе Instagram начнет скрывать количество лайков в США
Собака.ru 09 ноября в 05:05
Политика
Асад обвинил США в разграблении месторождений нефти в Сирии
США показывают практический пример своей политики, занимаясь разграблением нефтяных месторождений в Сирии.
Политическая Экспертиза 02:30
Общество
Минфин предложил исключить из УК две статьи о валютных нарушениях
Поправки в Уголовный кодекс РФ, отменяющие две статьи с наказаниями за нарушения в валютной сфере, подготовлены Министерством финансов.
REGNUM 00:59
Авто
Chevrolet официально представила новые Chevrolet Blazer и Menlo
Универсал Chevrolet Menlo является электрической моделью, причем это первая электрическая модель Chevrolet в Китае, так как до этого GM в КНР электрические модели предлагала только под брендом Buick.
Tvoe-avto.com вчера в 14:09
Армия и оружие
США отправили на Аляску загадочную боевую машину
В США засняли корпус неизвестной боевой машины во время её погрузки военнослужащими для отправки на Аляску.
Ferra вчера в 10:49
Общество
Поправившаяся на 9 кг Кардашьян надела обтягивающее платье
Звезда реалити выбрала для выхода очень обтягивающее открытое платье от Versace со змеиным принтом.
Wday.ru 00:14
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Газета.Ru 01:45
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru вчера в 09:16
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Общество
Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования
В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.
РБК 01:04
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко нецензурно высказался в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 11:45
Происшествия
Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке
Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.
РБК 03:13
Общество
ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей
Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).
Ведомости 00:01
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Общество
Сбербанк дополнит СП с Mail.Ru Group новым сервисом
Сервис доставки товаров из магазинов «СберМаркет» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group в сфере транспорта и доставки еды, сообщили РБК в Сбербанке.
РБК 00:01