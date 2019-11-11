Экономика
РБКМногодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
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Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию в Боливии
Россия призывает политические силы Боливии найти конституционный выход из сложившейся ситуации в стране.
Вечерняя Москва 07:18
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Авто
В России стартовал приём заказов на новый седан Volvo S60
Российские дилеры Volvo начали прием заказов на седан Volvo S60 в более доступной комплектации Momentum.
Автоновости дня 05:05
Общество
В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»
Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.
REGNUM 07:37
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Происшествия
Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге
Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:33
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Политика
Песков прокомментировал данные FT о недвижимости Асада в «Москва-Сити»
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать статью Financial Times, в которой говорится, что родственники Асада в разное время купили не менее 19 апартаментов на территории «Москва-Сити», Песков сказал, что в Кремле об этом ничего не известно и «не должно быть известно».
Известия 06:55
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
Касаясь в интервью немецкому изданию Der Spiegel вопроса объединения Германии в 1989 году, экс-лидер Советского Союза заявил, что считает это событие одним из важнейших своих дел.
Газета.Ru 09 ноября в 09:15
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Политика
Апелляционный суд Киева отменил приостановку ликвидации УПЦ
Шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление окружного суда о приостановке ликвидации раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
News.ru 07:28
Общество
Глушаков требует от бывшей жены баснословную сумму
Стала известна сумма, которую полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков хочет взыскать со своей бывшей жены Дарьи через суд, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 07:40
Общество
Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.
RT на русском 07:15
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 08 ноября в 14:21
Происшествия
Водолазы продолжают искать в Мойке останки убитой аспирантки СПбГУ
Gazeta.SPb вчера в 07:59
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Vprognoze.ru 04:43
Кино
Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие
Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Российская газета 06:50
Происшествия
Туловище убитой аспирантки СПбГУ нашли в другой петербургской реке
Туловище убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко нашли не в Мойке, а в абсолютно другой петербургской реке.
АБН 07:15
Происшествия
В Москве сын «заказал» убийство своей матери из-за квартиры
Правоохранители в Москве предотвратили заказное убийство женщины, которое готовил ее сын из-за наследства: чтобы разоблачить злоумышленника, пришлось инсценировать гибель его матери, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 06:06
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Bethub.org вчера в 13:27