Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМногодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки

Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей. На господдержку, напомним, могут рассчитывать семьи при рождении с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
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Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки

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