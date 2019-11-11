Экономика
РБКМногодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
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Экономика
В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Происшествия
Историк Соколов в суде признался в убийстве выпускницы СПбГУ
Подозреваемый в убийстве выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта.
Политика
В МИД России прокомментировали переворот в Боливии
МИД России призвал все политические силы Боливии проявлять здравомыслие и ответственность с целью поиска конституционного способа решения сложившегося политического кризиса, обеспечения спокойствия, социально-экономического развития, обеспечения прав и восстановления работы всех госинститутов.
Экономика
Россиянам дали совет, как сэкономить на ипотеке миллион рублей
В России за последние несколько недель в большинстве банков снизились ставки по ипотеке до 8,5 % годовых.
Политика
Украинские военные заявили о завершении разведения сил у Петровского
Украинские силовики завершили практическую фазу разведения сил в районе поселка Петровское в Донбассе, процесс разминирования планируют начать во вторник, заявил в понедельник начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.
Здоровье
В Британии выходили самых маленьких мальчиков-близнецов в мире
Братья Китс признаны самыми маленькими мальчиками-близнецами в мире, которым удалось выжить после преждевременных родов.
Экономика
Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Культура
Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции
Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
Авто
Презентация нового поколения Skoda Octavia состоится 11 ноября
Мировая премьера новой Skoda Octavia состоится уже сегодня, в понедельник в Праге.
Происшествия
Олег Соколов назвал убитую им Анастасию Ещенко «чудовищем»
Объясняя преступление (Анастасия была убита, расчленена, Соколов пытался утопить ее останки в Мойке), историк заявил, что она «бесилась» из-за его детей.
Космос
NASA открыло образец лунного грунта, нетронутый с 70-х годов
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
Общество
Instagram запретил своим платным видеоблогерам говорить о выборах
Договоры с платными видеоблогерами могут достигать сумм в десятки тысяч долларов.
Политика
На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум
Вопрос о продаже земли иностранным гражданам на Украине будет решаться на референдуме, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Общество
В Москве задумались о расширении зоны платной парковки
Департамент транспорта Москвы предлагает муниципальным депутатам нескольких районов столицы рассмотреть вопрос о расширении зоны платной парковки.
Авто
В РФ сертифицировали две модели Opel
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Документ выдан на две модели Opel: Zafira Life и Vivaro.
Шоу-бизнес
Асмус угрожают расправой после секс-скандала
Другим фильм показался слишком откровенным.
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Музыка
Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»
Происшествия
Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
Сегодня отделение по связям со СМИ городского управления МВД сообщило, что девушка пятого ноября была осуждена Верх-Исетским районным судом по статье 158 УК РФ "Кража" и приговорена к двум годам в колонии общего режима.
Политика
Российские журналисты попали под обстрел ВСУ
Происшествия
В Петербурге завели дело после отравления сотрудников «Ленты»
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после отравления сотрудников ООО "Лента", сообщается на сайте СК РФ.