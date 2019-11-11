Экономика

РБКРБКМногодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
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Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки

Российская газета03:13

Одобрено большинство заявок многодетных семей на списание части ипотеки

Life.ru02:47

Многодетным семьям активно списывают часть ипотеки

News.ruвчера в 22:42

Господдержка по погашению ипотеки одобрена с 25 сентября для 3 тыс. многодетных семей

ТАСС01:09

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки

Коммерсантъвчера в 23:32

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Москва 2401:55

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

РБКвчера в 22:02
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Экономика

В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
РИА Новости 07:45
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Историк Соколов в суде признался в убийстве выпускницы СПбГУ

Подозреваемый в убийстве выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта.
ТАСС 08:29
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В МИД России прокомментировали переворот в Боливии

МИД России призвал все политические силы Боливии проявлять здравомыслие и ответственность с целью поиска конституционного способа решения сложившегося политического кризиса, обеспечения спокойствия, социально-экономического развития, обеспечения прав и восстановления работы всех госинститутов.
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Экономика

Россиянам дали совет, как сэкономить на ипотеке миллион рублей

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Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

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Происшествия

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ToDay News Ufa вчера в 13:31
Происшествия

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В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Общество

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Авто

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Мировая премьера новой Skoda Octavia состоится уже сегодня, в понедельник в Праге.
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Вопрос о продаже земли иностранным гражданам на Украине будет решаться на референдуме, заявил президент страны Владимир Зеленский.
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Общество

В Москве задумались о расширении зоны платной парковки

Департамент транспорта Москвы предлагает муниципальным депутатам нескольких районов столицы рассмотреть вопрос о расширении зоны платной парковки.
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Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

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