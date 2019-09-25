Экономика
REGNUMРоссийские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Кабинет министров РФ утвердил правила выплат на погашение ипотеки многодетным семьям
Победа 3123 сентября в 02:00
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Политика
Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым
Вести Крым 06:09
Политика
«Известия» уволили журналиста после его статьи с критикой Шойгу
Ранее стало известно, что с сайта газеты "Известия" удалили материал "Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны" спустя несколько часов после публикации.
Реальное время 10:06
Происшествия
Эрдоган рассказал о пострадавших при землетрясении в Стамбуле
Восемь человек получили легкие ранения при землетрясении в Стамбуле, некоторым зданиям нанесен ущерб, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:02
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Происшествия
Делом священника Стремского займутся лучшие следователи
Расследованием уголовного дела в отношении священника, обвиняемого в изнасиловании ребенка, займется Главное следственное управление СК России.
Вести.Ru 08:36
Недвижимость
Аналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах
Покупка квартиры в ипотеку в российских городах-миллионниках может быть выгоднее в долгосрочной перспективе, чем аренда.
РБК 05:00
Происшествия
Следователи назвали основные версии жёсткой посадки Boeing в Барнауле
Национальная служба новостей 08:02
Общество
В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы
Второй работающей народной приметой Вильфанд назвал низко летающих птиц.
Lenta.ru 09:11
Космос
Модуль «Наука» зимой отправят на Байконур для запуска к МКС
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" зимой 2020 года отправят на космодром Байконур для запуска к МКС, рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 20:03
Футбол
Фанатов «Спартака» оградили решеткой и заперли на стадионе
Болельщики гостей были вынуждены смотреть за игрой за решеткой. Фанатов красно-белых оградили на секторе и заперли на ключ.
Lenta.ru 06:00
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Политика
Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 09:34
Происшествия
Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии
Российская газета 04:32
Политика
В офисе Зеленского отреагировали на лишение лицензии «112 Украина»
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лишить цифровых лицензий на вещание телеканал «112 Украина».
RT на русском 09:15
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Происшествия
В центре Новосибирска горит жилой дом
Загорелась крыша многоэтажного жилого дома по адресу улица Советская, 15.
Сиб.фм 06:53
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 24 сентября в 08:00
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru 24 сентября в 04:49
Политика
Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК 03:33
Футбол
«Барселона» оштрафована на € 300 за ранние переговоры с Гризманном
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб был оштрафован на € 300 за ранее начало переговоров с 28-летним футболистом.
Чемпионат 08:50
Происшествия
Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой
Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Политика
Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН
Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor 24 сентября в 17:09
Политика
Соловьёв призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Ранее президент Украины показал в ООН пулю калибра 12,7 мм, которой, по его словам, был убит оперный певец Владимир Слипак, защищавший страну от российской агрессии.
Московский Комсомолец вчера в 18:26
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00