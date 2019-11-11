Экономика
Новости ЮгрыМногодетным семьям списывают часть ипотеки
Всего же с конца сентября было подано больше 13 тысяч документов на списание 450 тысяч долга в связи с рождением еще одного ребенка. Как сообщает vse42.ru, частичное погашение ипотеки одобрили уже более трем тысячам многодетных семей. При этом полторы тысячи других семей получили отказы.
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с чего всё началось
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.РБК10 ноября в 22:02
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Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки
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