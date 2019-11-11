Экономика
Российская газетаМногодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей. На господдержку, напомним, могут рассчитывать семьи при рождении с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.РБК10 ноября в 22:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки
Коммерсантъ10 ноября в 23:32
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:55, Ашберн
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Политика
В Бразилии стартует саммит БРИКС
Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Вести.Ru вчера в 23:46
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество
Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год
Размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит до 322 190 рублей, а ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — до 27 984 рублей.
RT на русском 03:04
Экономика
Казанские перевозчики начали продавать новые автобусы из-за убытков
В ответе приводятся и слова Руслана Юсупова, заместителя директора «Байлык № 3», о том, что ряд руководителей частных ПАТП уже выставил на продажу новые автобусы и их продают в другие регионы.
Татар-информ 03:40
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Наука
В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей
Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.
МедиаПоток вчера в 07:02
Политика
Белоруссия назвала условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал об условиях подписания дорожных карт по интеграции с Российской Федерацией.
iReactor 03:02
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
RT на русском вчера в 07:57
Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Происшествия
Российская школьница умерла в «Артеке»
В октябре было возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в «Артеке».
Lenta.ru 03:42
Финансы
В понедельник вечером рубль подешевел к доллару и евро
Утром в понедельник на открытии торгов Московской биржи курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 11 копеек, до 63,91 рубля, а евро – на 16 копеек, до 70,48 рубля.
Профиль 11 ноября в 12:00
Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Общество
Путин одобрил внедрение в России нового налога
Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.
Инвест-Форсайт 11 ноября в 11:00
Происшествия
Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ прокомментировал условия в СИЗО
RT на русском 11 ноября в 22:51
Армия и оружие
Историки рассказали, как Ту-95 сбивали истребители НАТО
Актуальные Новости 02:09
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Технологии
Власти США начали расследование против медицинского проекта Google
Расследование в отношении совместного проекта корпорации Google и медицинской организации Ascension начало Управление по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США.
Известия вчера в 22:20
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:39
Политика
В Госдуме рассказали о поправках в законопроект о СМИ-иноагентах
Комитет Госдумы по информтехнологиям, информационной политике и связи получил десять поправок в законопроект о СМИ-иноагентах, который готовится ко II чтению в нижней палате парламента, сообщила пресс-служба комитета.
Rambler News Service вчера в 06:22
Футбол
У «Ростова» — большие проблемы. Зимой может начаться распродажа игроков
Долги по зарплате и премиальным перед футболистами составляют три месяца, и уже очевидно, что это проблема — нормально работать, решая серьезные задачи, в таком режиме невозможно.
Спорт-Экспресс 02:00
Авто
Новая Skoda Octavia стала еще больше
Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
За рулем вчера в 01:53
Политика
В МИД России заявили о готовности принять нового посла США
8 ноября Рябков заявил, что в случае назначения Салливана российско-американские отношения выйдут на новый уровень.
Известия 02:19
Общество
Сотрудница Госдепа сфальсифицировала обложку Time с ее лицом
Сотрудницу Госдепартамента США Мину Чан уличили в приукрашивании резюме и создании поддельной обложки журнала Time с ее лицом.
ФАН 02:55
Авто
Японцы построили самый мощный серийный автомобиль в мире
Компания Aspark, основным бизнесом которой является подбор персонала, показала на автосалоне в Дубае серийную версию электрического гиперкара Owl.
Motor вчера в 06:36
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Ореанда-Новости вчера в 05:48
Здоровье
Электронную медицинскую карту оценят в проекте «Активный гражданин»
Участники проекта "Активный гражданин" оценят электронную медицинскую карту, которую используют в поликлиниках столицы.
ТАСС 00:56