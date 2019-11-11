Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.

с чего всё началось

Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей. На господдержку, напомним, могут рассчитывать семьи при рождении с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.

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