Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.

с чего всё началось

Всего же с конца сентября было подано больше 13 тысяч документов на списание 450 тысяч долга в связи с рождением еще одного ребенка. Как сообщает vse42.ru, частичное погашение ипотеки одобрили уже более трем тысячам многодетных семей. При этом полторы тысячи других семей получили отказы.

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