Экономика
EastRussiaМногодетным семьям выделят еще 6 млрд на погашение ипотеки
Правительство России выделит дополнительное финансирование на частичное погашение ипотеки многодетным семьям. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, речь идет о семьях с тремя и более детьми, которые родились после 1 января 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд на погашение ипотеки многодетных семей
Известия06 декабря в 08:19
Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки
Российская газета06 декабря в 05:18
Правительство выделит еще 6 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой
Интерфакс06 декабря в 05:26
Кабмин выделит средства на погашение ипотеки семей с детьми и обсудит ряд законопроектов
ТАСС05 декабря в 16:04
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:19, Ашберн
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате
Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Происшествия
На Урале просят продлить арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной
Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым по делу об убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге.
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук подали на развод
Супруги подали заявление о разводе еще в середине ноября, и в ближайшее время их брак будет официально расторгнут.
Кино
Эмма Уотсон заправила платье в сапоги
Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».
Общество
Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве
Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов
Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее вдовца Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына.
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права. Совет при президенте России по кодификации рассмотрел документ.
Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Хоккей
Капризов, Яшкин и Сошников сыграют в Матче Звезд КХЛ
В команде дивизиона Боброва сыграет Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва), за дивизион Тарасова выступит Кирилл Капризов (ЦСКА), а от дивизиона Чернышева примет участие Никита Сошников («Салават Юлаев»).
Спорт
ФИФА примет своё решение по участию сборной России на ЧМ-2022
Руководство ФИФА вынесет своё собственное решение об отстранении России от участия в мировом первенстве по футболу в Катаре.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Происшествия
В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть
В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС уточнили, что двое госпитализированных детей обследованы, их состояние удовлетворительное.
Происшествия
Из хранилища вещдоков во Внуково исчезли 105 кг наркотиков
Во Внуково пропали из хранилища, где находились вещдоки, около 105 кг синтетических наркотиков.
Технологии
В корпоративном сегменте Western Digital делает ставку на QLC и NVMe
Источник изображения: Micron Президент Сива Сиварам (Siva Sivaram), отвечающий в Western Digital Corporation за технологии и стратегию, на мероприятии Wells Fargo для инвесторов признался, что компания уделяет особое внимание продвижению твердотельных накопителей с поддержкой протокола NVMe в серверном сегменте.
Спорт
Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
Политика
Лидия Михеева стала новым секретарем Общественной палаты РФ
В октябре пост секретаря ОП РФ покинул Валерий Фадеев, он был назначен председателем Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества.
Здоровье
Два подростка умерли в онкоцентре имени Блохина
Авто
Появились первые фотографии Kia Seltos для России
В ОТТС указано, что под капотом кроссовера будет устанавливаться 1,6-литровый 121-сильный бензиновый мотор (он будет базовым).
Общество
Маск приехал в ресторан на Cybertruck и попал на видео
Изобретатель и бизнесмен Илон Маск съездил 7 декабря на своем новом творении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck — в ресторан в Малибу.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Общество
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
Московский городской суд отменил решение Басманного райсуда об аресте активов находящегося под следствием бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Политика
Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку
Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.
Происшествия
Около 20 школ в Москве проверяют после сообщений об угрозах взрыва
Третий раз с начала прошлой недели поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в храме Христа Спасителя.
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Общество