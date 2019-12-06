Правительство России выделит дополнительное финансирование на частичное погашение ипотеки многодетным семьям. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, речь идет о семьях с тремя и более детьми, которые родились после 1 января 2019 года.

Многодетным семьям выделят еще 6 млрд на погашение ипотеки

Политика Максакова заявила о желании приехать в Россию Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.

Шоу-бизнес Сергей и Тата Бондарчук подали на развод Супруги подали заявление о разводе еще в середине ноября, и в ближайшее время их брак будет официально расторгнут.

Кино Эмма Уотсон заправила платье в сапоги Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».

Общество Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

Хоккей Капризов, Яшкин и Сошников сыграют в Матче Звезд КХЛ В команде дивизиона Боброва сыграет Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва), за дивизион Тарасова выступит Кирилл Капризов (ЦСКА), а от дивизиона Чернышева примет участие Никита Сошников («Салават Юлаев»).

Технологии В корпоративном сегменте Western Digital делает ставку на QLC и NVMe Источник изображения: Micron Президент Сива Сиварам (Siva Sivaram), отвечающий в Western Digital Corporation за технологии и стратегию, на мероприятии Wells Fargo для инвесторов признался, что компания уделяет особое внимание продвижению твердотельных накопителей с поддержкой протокола NVMe в серверном сегменте.

Спорт Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.

Политика Лидия Михеева стала новым секретарем Общественной палаты РФ В октябре пост секретаря ОП РФ покинул Валерий Фадеев, он был назначен председателем Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества.

Политика Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

Политика Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.