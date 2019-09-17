Экономика

Inc-news.ruInc-news.ruМногодетным семьям выплатят 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Для получения льгот заемщикам нужно обратиться с заявлением в банк, в котором был взят ипотечный кредит. Документы после предварительной проверки будут направляться банком на рассмотрение в «Дом.РФ».
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