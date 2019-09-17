Экономика
Inc-news.ruМногодетным семьям выплатят 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Для получения льгот заемщикам нужно обратиться с заявлением в банк, в котором был взят ипотечный кредит. Документы после предварительной проверки будут направляться банком на рассмотрение в «Дом.РФ».
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство РФ утвердило правила выплат многодетным семьям 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
ИА ЯСИА16 сентября в 21:07
Многодетные семьи Хабаровского края могут получить выплату на досрочное погашение ипотеки
Московский Комсомолецвчера в 01:16
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
Политика
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 16:19
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 17:11
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Космос
«Роскосмос» скрывает причину появления дыры в «Союзе»
Журналистская правда 18 сентября в 08:58
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 14:33
Политика
Трамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена
Президент США Дональд Трамп оказывал давление на лидера Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора, требуя начала расследования в отношении сына бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.
РЕН ТВ 16:21
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru 18 сентября в 09:51
Происшествия
Учредителю Мурманского морского пароходства предъявили обвинение
Члену совета директоров и учредителю Мурманского морского пароходства предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое привело к тяжким последствиям, сообщается на сайте СК РФ.
РЕН ТВ вчера в 11:09
Политика
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
РИА Новости 12:37
Культура
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.
Коммерсантъ 17 сентября в 18:01
Армия и оружие
Украина возобновляет постройку корветов проекта 58250
Военное обозрение 09:34
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro 04:57
Религия
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают верующие Русской православной церкви (РПЦ) 21 сентября (8 сентября по старому стилю).
ТАСС 17:27
Политика
На Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:19
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Космос
Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель
Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 08:22
Футбол
«Борнмут» вырвал победу у «Саутгемптона» и вышел на третье место в АПЛ
«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» в матче 6-го тура АПЛ — 3:1. Это позволило клубу выйти на третье место в таблице чемпионата.
Спорт-Экспресс 17:05
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 14:46
Политика
Глава МИД Украины: переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с РФ идут активно
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с Россией продвигаются "очень активно".
ТАСС 16:41