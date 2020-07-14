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Российская газетаГосдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов. 15 июля его рассмотрят на пленарном заседании.
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Документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее, как сообщал РИА Новости зампред комитета по контролю и регламенту Олег Нилов, профильный комитет Госдумы одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах.РИА Новости00:05
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Комитет Госдумы одобрил поправки о трёхдневном голосовании на выборах
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