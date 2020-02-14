с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как именно проходила встреча с лидером России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи. Об этом сообщает агентство БелТА. По словам главы республики, президенты переговаривались за завтраком, который длился около 1,5 часа.

Лукашенко раскрыл детали встречи с Путиным в Сочи

Происшествия ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.

Общество Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).

Политика Американский чиновник опасается, что санкции США утратят действенность Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность, заявил и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд.

Политика Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.

Политика Москва и Минск продолжат работу по интеграционным «дорожным картам» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва продолжат работу по интеграционным "дорожным картам", в то же время создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Авто Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в РФ Продажи Skoda Karoq начались в РФ с предложения дилерами версии кроссовера, оснащенной турбированным двигателем объёмом 1,4 л и мощностью 150 «лошадей».

Космос NASA объявило набор астронавтов для полетов на Луну и Марс Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о начале приема заявок на участие в отборе астронавтов для лунной и марсианской программы под названием Artemis.

Происшествия Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.

Технологии Google слила информацию об Android 11 В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.

Происшествия В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.

Здоровье В Госдуме предложили расширить федеральный перечень редких заболеваний Авторы инициативы отмечают, что в России ежегодно регистрируются новые лекарственные препараты для лечения редких болезней, однако льготное лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями, которые не включены в перечень, осуществляется за счёт средств регионов, однако из-за дороговизны лекарств это крайне затруднительно, поэтому бывают сбои.

Происшествия Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили Федерация бокса России собирается пожизненно дисквалифицировать боксера Георгия Кушиташвили, обвиненного в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.

Политика Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.