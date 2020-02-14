Политика
Газета.RuЛукашенко раскрыл детали встречи с Путиным в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как именно проходила встреча с лидером России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи. Об этом сообщает агентство БелТА. По словам главы республики, президенты переговаривались за завтраком, который длился около 1,5 часа.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По словам Лукашенко, форма переговоров была своеобразной: сначала президенты встретились за завтраком, и в таком формате переговоры продолжались около полутора часов, передаёт БЕЛТА.RT на русском05:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Общество
Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру
Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).
Политика
Американский чиновник опасается, что санкции США утратят действенность
Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность, заявил и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд.
Биатлон
IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова
Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Политика
Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево детей передали их родной матери
Политика
Москва и Минск продолжат работу по интеграционным «дорожным картам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва продолжат работу по интеграционным "дорожным картам", в то же время создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать.
Шоу-бизнес
Мария Захарова заявила о своем неуважении к Ксении Собчак
Политика
Путин встретился с рабочей группой по поправкам в Конституцию. Главное
Владимир Путин встретился с членами рабочей группы, которая занимается подготовкой поправок в Конституцию.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в РФ
Продажи Skoda Karoq начались в РФ с предложения дилерами версии кроссовера, оснащенной турбированным двигателем объёмом 1,4 л и мощностью 150 «лошадей».
Космос
NASA объявило набор астронавтов для полетов на Луну и Марс
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о начале приема заявок на участие в отборе астронавтов для лунной и марсианской программы под названием Artemis.
Происшествия
Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
В Пентагоне гиперзвуковое оружие России назвали угрозой для США
Экономика
Годовой оборот рынка франчайзинга в РФ вырос почти до 3 трлн рублей
Оборот рынка франчайзинга в РФ за прошлый год вырос на 16%, до 2,8 трлн руб. Такие цифры приводит газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Franshiza.ru.
Хоккей
Новый президент КХЛ Морозов намерен сохранить потолок зарплат
Новый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов намерен сохранить потолок зарплат в размере ₽900 миллионов.
Технологии
Google слила информацию об Android 11
В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.
Армия и оружие
Ударный дрон «Охотник» дополнят боеприпасом весом от 50 до 100 кг
Боеголовки весом от 50 до 100 килограммов сделают перспективного разведчика еще более грозным и эффективным.
Происшествия
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
Политика
США ввели санкции против трех российских компаний
Три российские компании попали под санкции США, следует из документа, опубликованного Госдепартаментом в федеральном реестре.
Происшествия
В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.
Здоровье
В Госдуме предложили расширить федеральный перечень редких заболеваний
Авторы инициативы отмечают, что в России ежегодно регистрируются новые лекарственные препараты для лечения редких болезней, однако льготное лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями, которые не включены в перечень, осуществляется за счёт средств регионов, однако из-за дороговизны лекарств это крайне затруднительно, поэтому бывают сбои.
Происшествия
Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили
Федерация бокса России собирается пожизненно дисквалифицировать боксера Георгия Кушиташвили, обвиненного в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.
Политика
Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Мишустин поручил главам органов власти проанализировать штат
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ поручил руководителям органов власти проанализировать штат и до 1 апреля представить свои предложения по оптимизации его численности, сообщает РИА Новости.
Футбол
«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира
Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.