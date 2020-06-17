Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМногомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. Заявителями выступили компания «Просперити» и неуказанное физическое лицо.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

В ФАС пожаловались на 100-миллиардную закупку труб «Газпрома»

News.ru12:47

Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

Lenta.ru14:04

ФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» труб на 100 млрд руб

РБК14:00

ФАС получила жалобы на закупку труб «Газпромом» почти на 100 млрд рублей

ПРАЙМ13:21

ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей

Новая газета15:15

ФАС приняла две жалобы на почти 100-миллиардную закупку труб «Газпромом»

Интерфакс12:26

ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей

ТАСС12:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Фигурное катание

Трусова хотела уйти к Плющенко еще два года назад

Комсомольская правда 13:23
Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
3
Происшествия

Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП

После пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо и похудел на шесть килограммов.
Lenta.ru 14:35
840
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 15:07
1
Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ 14:13
25
Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
45
Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Профиль вчера в 01:39
12
Политика

Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста

Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision 03:07
168
Общество

Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели

Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
125
Политика

Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости 08:29
167
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Инфорос 08:48
428
Политика

США вводят новые санкции против Сирии

США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
423
Политика

Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР

Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
2K
Происшествия

В ДТП в Дагестане пострадал руководитель управления СК по СКФО

РЕН ТВ 14:44
12
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
637
Шоу-бизнес

Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым

Bimru.ru вчера в 02:54
15
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
2,5K
Культура

Пандемия толерантности в Голливуде косит даже мультфильмы

Очередной жертвой чрезмерной толерантности, с новой силой вспыхнувшей с массовыми протестами в США, стал мультфильм «Дамбо».
ИА Красная Весна 09:15
1
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
83
Общество

Попова не удивилась обнаружению нового варианта коронавируса в Пекине

В Роспотребнадзоре убеждены, что в скором времени появятся разъяснения на эту тему Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что обнаружение нового варианта коронавируса на пекинском оптовом рынке "Синьфади" не стало чем-то исключительным.
SM News 14:57
Здоровье

Врачи Ленобласти разработали способ лечения коронавируса без ИВЛ

В Ленинградской области врачи разработали новый способ лечения тяжелых случаев коронавируса без ИВЛ, сообщает «Доктор Питер».
Санкт-Петербургские ведомости 11:15
10
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала семейное фото

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала новое фото с мужем и старшим сыном. Овечкин и Шубская находятся в браке с 2016 года.
Sport.ru 13:29
Происшествия

Попавший в ДТП внук экс-губернатора Ишаева сел за руль пьяным

В марте 2017 года Ишаев стал виновником ДТП на МКАД: столкнулись фура, легковой автомобиль и Mercedes внука бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда по ДФО Виктора Ишаева.
Известия 14:40
28
Общество

Олимпийский чемпион Дацюк находился в захваченном монастыре

Реальное время 07:22
19
Футбол

«Айнтрахт» обыграл «Шальке» в матче Бундеслиги

"Айнтрахт" обыграл "Шальке" 32-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Франкфурта-на-Майне.
Газета.Ru 14:35
Футбол

Новички АПЛ сыграли вничью в первом матче после возобновления турнира

Lenta.ru 14:57
Экономика

Михаил Делягин рассказал о падении доллара и о том, в какой валюте хранить сбережения

По мнению популярного российского эксперта Михаила Делягина, высказанного в эфире радио «Аврора», в этом году доллара по 100 рублей россиянам ждать не стоит, национальная валюта не рухнет до такой отметки.
Deita.ru 10:30
2
Кино

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер»: об этом сегодня сообщил режиссер картины Пабло Ларраин.
Super.ru 13:03
Общество

ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина против коронавируса

Решение прекратить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы против коронавируса приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 17 июня заявила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо журналистам.
ИА Красная Весна 12:38
Политика

Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО

Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное