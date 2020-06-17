Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМногомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. Заявителями выступили компания «Просперити» и неуказанное физическое лицо.
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Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

Lenta.ru14:04

ФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» труб на 100 млрд руб

РБК14:00

ФАС получила жалобы на закупку труб «Газпромом» почти на 100 млрд рублей

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News.ru12:47

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Интерфакс12:26

ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей

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Еще 56 российских военных вылечились за сутки от коронавируса

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