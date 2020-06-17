Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМногомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. Заявителями выступили компания «Просперити» и неуказанное физическое лицо.
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ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) объемом около 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей.
ТАСС12:22

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ФАС рассмотрит жалобы на закупку «Газпромом» труб на почти 100 млрд

РЕН ТВ16:04

ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей

Новая газета15:15

Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

Lenta.ru14:04

ФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» труб на 100 млрд руб

РБК14:00

В ФАС пожаловались на 100-миллиардную закупку труб «Газпрома»

News.ru12:47

ФАС приняла две жалобы на почти 100-миллиардную закупку труб «Газпромом»

Интерфакс12:26

ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей

ТАСС12:22
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
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Общество

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Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
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Общество

В Москве проходит первая ночная репетиция парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась на Красной площади в Москве, сообщили в Минобороны.
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