Энергетика
Lenta.ruМногомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. Заявителями выступили компания «Просперити» и неуказанное физическое лицо.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) объемом около 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей.ТАСС12:22
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