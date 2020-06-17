Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМногомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. Заявителями выступили компания «Просперити» и неуказанное физическое лицо.
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ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) объемом около 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей.
ТАСС12:22

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ФАС рассмотрит жалобы на закупку «Газпромом» труб на почти 100 млрд

РЕН ТВ16:04

В ФАС пожаловались на 100-миллиардную закупку труб «Газпрома»

News.ru12:47

ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей

Новая газета15:15

Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

Lenta.ru14:04

ФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» труб на 100 млрд руб

РБК14:00

«Газпром» назвал жалобы в ФАС на закупку труб почти на 100 млрд рублей необоснованными

ТАСС16:49

ФАС приняла две жалобы на почти 100-миллиардную закупку труб «Газпромом»

Интерфакс12:26
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