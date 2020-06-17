Энергетика
Моя Москва.онлайнМногомиллиардную закупку «Газпрома» проверит ФАС
Одна из жалоб поступила от физического лица. В ФАС сообщили накануне, что 19 июня сотрудники службы рассмотрят поступившие жалобы на закупку «Газпромом» рекордной партии труб большого диаметра.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) объемом около 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей.ТАССвчера в 12:22
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ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей
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