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Российская газета
Российская газета

Многоразовый космический аппарат Китая вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат вернулся на Землю и приземлился на заданной площадке, сообщает агентство Синьхуа.В источнике
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Российская газета

Многоразовый космический аппарат Китая вернулся на Землю

Российская газета00:59
ТАСС

СМИ: китайский многоразовый орбитальный модуль успешно вернулся на Землю

ТАСС02:09
Росбалт

Китай успешно вернул на Землю многоразовый космический корабль

Росбалт01:57
Lenta.ru

Китайское «оружие массового уничтожения» вернулось из космоса

Lenta.ru00:11
ФАН

Китайский многоразовый космический аппарат успешно вернулся на Землю

ФАН02:40
Газета.Ru

Многоразовый космический аппарат Китая вернули на Землю

Газета.Ru23:44
РИА Новости

Китайский многоразовый космический аппарат вернулся на Землю

РИА Новости23:15

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на 4 тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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«Рено» сменит название на «Альпин» в 2021 году

Full Press Release: https://t.co/UVTCnWrakN #AlpineF1Team pic.twitter.com/PjExAaorS7 — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) September 6, 2020 Ранее «Рено» объявила о реорганизации структуры концерна и нынешний директор гоночной команды Сириль Абитебуль был назначен главной подразделения «Альпина».
Спорт-Экспресс05:20

Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
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О неуязвимости России перед лицом санкций заявили в Германии

Во время экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Россия смогла ощутимо нарастить свои валютные резервы,сделавшие страну неуязвимой перед западными санкциями, сообщает немецкое издание Die Welt.
Live24вчера в 02:39
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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