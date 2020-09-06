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Российская газета
Российская газета

Многоразовый космический аппарат Китая вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат вернулся на Землю и приземлился на заданной площадке, сообщает агентство Синьхуа.В источнике
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Lenta.ru

Китайское «оружие массового уничтожения» вернулось из космоса

Lenta.ru00:11
ТАСС

СМИ: китайский многоразовый орбитальный модуль успешно вернулся на Землю

ТАСС02:09
Росбалт

Китай успешно вернул на Землю многоразовый космический корабль

Росбалт01:57
ФАН

Китайский многоразовый космический аппарат успешно вернулся на Землю

ФАН02:40
Газета.Ru

Многоразовый космический аппарат Китая вернули на Землю

Газета.Ru23:44
ИА Красная Весна

Китайский космический аппарат «Чанчжэн-2F» благополучно вернулся на Землю

ИА Красная Весна01:39
РИА Новости

Китайский многоразовый космический аппарат вернулся на Землю

РИА Новости23:15

В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ruвчера в 09:55
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В РКЦ «Прогресс» устранили неисправность третьей ступени РН «Союз-2»

«Неисправность в третьей ступени ракеты-носителя „Союз-2“ этапа 1а, выявленная во время подготовки к пуску в январе 2020 года, определена и устранена в установленном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы «Прогресса».
ИА Красная Весна02:01