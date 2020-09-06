Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
«Неисправность в третьей ступени ракеты-носителя „Союз-2“ этапа 1а, выявленная во время подготовки к пуску в январе 2020 года, определена и устранена в установленном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы «Прогресса».
Издательства 3D Realms и 1C Entertainment и разработчики из студии Slipgate Ironworks анонсировали духовного наследника Hexen II — шутер от первого лица с головоломками и элементами ролевой игры Graven.