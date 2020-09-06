Глюкоза удивила поклонников снимком в халате и с бигудями

На фото в Stories Instagram певица позирует, сидя на кресле, в домашней одежде - халате, в белых вязаных носках, с растрёпанными волосами, на которые нацеплены бигуди, а также в медицинской маске.