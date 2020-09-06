Будьте в Плюсе
Главное
Наука
США
Наука
Интересное
Наука
Политика
Наука
Общество
Наука
Экономика
Наука
В мире
Наука
Спорт
Наука
Происшествия
Наука
Культура
Наука
Технологии
Наука
Наука
Авто
Наука
Российская газета
Российская газета

Многоразовый космический аппарат Китая вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат вернулся на Землю и приземлился на заданной площадке, сообщает агентство Синьхуа.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Секретный китайский космический корабль успешно вернулся на Землю

Газета.Ru07:24
ИА Красная Весна

«А мы будем вспоминать прошедшие победы» — в Сети о космическом запуске КНР

ИА Красная Весна08:56
Lenta.ru

Китайское «оружие массового уничтожения» вернулось из космоса

Lenta.ru00:11
ТАСС

СМИ: китайский многоразовый орбитальный модуль успешно вернулся на Землю

ТАСС02:09
Росбалт

Китай успешно вернул на Землю многоразовый космический корабль

Росбалт01:57
ФАН

Китайский многоразовый космический аппарат успешно вернулся на Землю

ФАН02:40
РИА Новости

Китайский многоразовый космический аппарат вернулся на Землю

РИА Новости23:15

МИД РФ дал ответ на заявление Берлина по ситуации с Навальным

Москва, 6 сентября 2020, 12:08 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление главы германского МИД Хайко Мааса о том, что официальный Берлин якобы видит много признаков того, что российское государство стоит за «отравлением» оппозиционного блогера Алексея Навального.
REGNUM05:08
989

Трамп потребовал ускорить разработку вакцины от коронавируса — WP

Вашингтон, 6 сентября 2020, 17:05 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время совещаний требует от руководства органов здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.
REGNUM10:05

Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском08:58
2

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
184

Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
3