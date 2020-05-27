Экономика
Live24Многотриллионный план восстановления экономики готовит правительство
В России резко подорожал план по спасению экономики после вызванного пандемией коронавируса кризиса. В 2020–2021 годах придется потратить 8 трлн рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники и проект плана.
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с чего всё началось
«Ведомости» ознакомились с проектом плана восстановления экономики, который готовит правительство. По словам двух федеральных чиновников, подтвердивших достоверность копии документа, в таком виде он был внесен в правительство поздно вечером 25 мая.Ведомостивчера в 20:26
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В НАТО отказались приостановить военные учения на время пандемии
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Новая газета вчера в 03:20
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Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос
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Путешествия
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Аргументы и Факты 11:20
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
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На Сахалине задержали промысловое судно с 30 тоннами живого синего краба. Рыбаки сильно превысили разрешенную квоту.
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Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
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3DNews вчера в 05:11
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Власти Москвы ужесточат масочный режим с 1 июня
С 1 июня в Москве ужесточается масочный режим.
Известия 13:12
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию
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Эхо Москвы 18:05
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Политика
Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью
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В России появится автомобильный бренд CheryExeed
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Российская газета 13:18
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Capcom анонсировала финальный сезон Street Fighter V
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На Украине действовала банда киллеров из балканских стран
Пятеро подозреваемых задержаны В Печерске банда киллеров из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории.
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Автоновости дня 05:48
Происшествия
Мигранты, открывшие подпольное казино в Южно-Сахалинске, пойдут под суд
Следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух граждан ближнего зарубежья.
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Boeing возобновил производство 737 MAX
Компания Boeing возобновила остановленное ранее по соображениям безопасности производство лайнеров 737 MAX, говорится в заявлении авиастроительной корпорации.
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Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
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В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38