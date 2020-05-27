«Ведомости» ознакомились с проектом плана восстановления экономики, который готовит правительство. По словам двух федеральных чиновников, подтвердивших достоверность копии документа, в таком виде он был внесен в правительство поздно вечером 25 мая.

с чего всё началось

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