Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске

По оценкам издания, на акцию пришли от 5 до 7 тысяч человек. Часть демонстрантов также направились к изолятору на улице Окрестина, где, по информации местных СМИ, силовики жестоко издевались и применяли насилие к задержанным. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске

Газета.Ru14:55
Эхо Москвы

До семи тысяч человек собрались в Минске перед следственным изолятором, где содержатся задержанные на акциях протеста

Эхо Москвы14:31
Московский Комсомолец

В Минске тысячи протестующих собрались у стен СИЗО №1: "Выпускай!"

Московский Комсомолец13:49
Известия

Протестующие собрались у СИЗО в центре Минска

Известия13:59
Говорит Москва

В Минске тысячи протестующих пришли к СИЗО на улице Володарского

Говорит Москва13:53
Фонтанка.Ру

«Выпускай!» Тысячи человек в Минске собираются у изоляторов с задержанными на протестных акциях. Священники готовы стать «живым щитом» между ними и силовиками

Фонтанка.Ру14:04
РЕН ТВ

Тысячи протестующих в Минске пришли к СИЗО на улице Володарского

РЕН ТВ13:19

Лукашенко подтвердил, что разговаривал с Меркель в воскресенье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу политического кризиса, который сложился в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru14:31

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
1,7K

Бывший вратарь ФК «Краснодар» Крицюк может перейти в «Локомотив»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле Станислав Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с клубом. главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев пояснил, что Крицюк испытывает проблемы со здоровьем.
Кубань 2414:50

США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности

В интервью японскому изданию Nikkei спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты не исключают возможности размещения в ракет средней дальности в Азиатском регионе, в частности в Японии.
Военное дело05:38
70

Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20