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Газета.Ru
Газета.Ru

Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске

По оценкам издания, на акцию пришли от 5 до 7 тысяч человек. Часть демонстрантов также направились к изолятору на улице Окрестина, где, по информации местных СМИ, силовики жестоко издевались и применяли насилие к задержанным. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.В источнике
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Взгляд.ру

Протестующие в Белоруссии пришли к СИЗО №1

Взгляд.ру14:03
РЕН ТВ

Видео: флейтист пытается успокоить протестующих у СИЗО в Минске

РЕН ТВ16:15
Газета.Ru

Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске

Газета.Ru14:55
Эхо Москвы

Тысячи протестующих этим вечером собрались у здания Следственного изолятора в центре Минска

Эхо Москвы15:05
RT на русском

В Минске протестующие собрались у ИВС

RT на русском16:23
ТАСС

Сотни людей собрались у СИЗО, где, предположительно, содержится блогер Сергей Тихановский

ТАСС13:06
ИА Красная Весна

В Минске протестующие пошли от СИЗО № 1 в сторону изолятора на Окрестина

ИА Красная Весна15:06

«ЛУКОЙЛу» заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести эту часть.
Интерфакс07:46
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У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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