Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске
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По оценкам издания, на акцию пришли от 5 до 7 тысяч человек. Часть демонстрантов также направились к изолятору на улице Окрестина, где, по информации местных СМИ, силовики жестоко издевались и применяли насилие к задержанным. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.В источнике
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